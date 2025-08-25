Topo

Na Alemanha, índice Ifo de sentimento das empresas sobe a 89,0 em agosto

São Paulo

25/08/2025 07h09

O índice de sentimento das empresas da Alemanha subiu para 89,0 pontos em agosto, ante 88,6 pontos em julho, segundo pesquisa divulgada pelo instituto alemão Ifo nesta segunda-feira, 25. O resultado superou expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam tímido avanço do indicador a 88,7 pontos neste mês.

O subíndice de expectativas econômicas avançou entre julho e agosto, de 90,8 para 91,6 pontos, enquanto o subíndice de condições atuais caiu de 86,5 para 86,4 pontos.

A pesquisa mensal do Ifo abrange cerca de 9.000 empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção.

*Com informações da Dow Jones Newswires

