Morte de jornalistas em bombardeio israelense em Gaza gera condenações internacionais

Grupos de defesa dos direitos humanos, organismos internacionais e vários países condenaram energicamente, nesta segunda-feira (25), o ataque israelense contra o Hospital Nasser na Faixa de Gaza, que deixou pelo menos 20 mortos, incluindo cinco jornalistas.

Por sua vez, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, lamentou "profundamente" o bombardeio, que classificou como um "trágico acidente".

- ONU reitera que jornalistas não são "alvos" -

Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU, reiterou que jornalistas e hospitais não são alvos militares.

"O assassinato de jornalistas em Gaza deveria chocar o mundo, não para ficar atônito em silêncio, mas para agir, exigindo responsabilidades e justiça", declarou Shamdasani.

O diretor da agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, denunciou a falta de ação "escandalosa" da comunidade internacional diante da guerra em Gaza.

Esse ataque equivale a "silenciar as últimas vozes que denunciam a morte silenciosa das crianças vítimas da fome", afirmou Lazzarini no X.

- Reino Unido "horrorizado" -

O ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy, disse estar "horrorizado" pelo ataque e que "os civis, os trabalhadores da saúde e os jornalistas devem ser protegidos".

- França pede respeito ao direito internacional -

O bombardeio israelense contra um hospital em Gaza é "intolerável", afirmou nesta segunda o presidente francês, Emmanuel Macron, que pediu para Israel "respeitar o direito internacional".

"Os civis e os jornalistas devem ser protegidos em todas as circunstâncias. Os veículos de comunicação devem poder exercer sua missão de forma livre e independente para cobrir a realidade do conflito", expressou Macron no X, após uma conversa por telefone com o emir do Catar.

- Alemanha pede investigação -

A Alemanha indicou, nesta segunda, que ficou "chocada com a morte de vários jornalistas, socorristas e outros civis" nos ataques aéreos israelenses contra o Hospital Nasser de Gaza.

"Esse ataque deve ser investigado", disse no X o Ministério das Relações Exteriores, que pediu a Israel que permita "o acesso imediato da imprensa estrangeira independente" e garanta "a proteção dos jornalistas que trabalham em Gaza".

- Irã denuncia um "crime atroz" -

O porta-voz da chancelaria iraniana, Esmail Baghai, condenou fortemente os ataques israelenses contra o hospital, descrevendo-os como "crime atroz".

"Os apoios políticos e militares do regime de ocupação, em particular os Estados Unidos, cúmplices e parceiros dos crimes atrozes cometidos contra o povo palestino, devem prestar contas diante da comunidade internacional", defendeu.

- Catar condena "série de crimes repugnantes"

O Ministério das Relações Exteriores do Catar deplorou os ataques israelenses, que constituem "um novo episódio na série de crimes repugnantes cometidos pela ocupação contra o povo palestino irmão e uma violação flagrante do direito internacional".

O ataque a jornalistas e pessoal médico "requer uma ação internacional urgente e decisiva", acrescentou.

- Reuters e Associated Press de luto -

A agência de notícias britânico-canadense Reuters e a americana The Associated Press (AP) expressaram sua consternação após a morte de seus colaboradores nos ataques.

"Estamos consternados pela morte do colaborador da Reuters Husam al Masri e pelos ferimentos sofridos por outro de nossos colaboradores, Hatem Jaled", declarou um porta-voz da Reuters.

A AP também declarou em nota que estava "chocada e entristecida" pelo falecimento de Mariam Dagga, de 33 anos, uma jornalista que trabalhava como freelancer para a agência desde o início da guerra.

- Condenação dos Repórteres Sem Fronteiras (RSF) -

A ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) condenou "com a maior firmeza" o assassinato de jornalistas e pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU "para pôr fim a esse massacre".

A Associação da Imprensa Estrangeira em Jerusalém - que representa jornalistas em Israel e nos territórios palestinos - exigiu do exército e do governo israelense uma "explicação imediata" sobre os ataques e pediu "que cesse de uma vez por todas sua prática abominável de atacar jornalistas".

- Médicos Sem Fronteiras denunciam ataque -

Também os Médicos Sem Fronteiras condenaram energicamente os "terríveis ataques perpetrados hoje por Israel contra o complexo médico Nasser", o único hospital público que funciona parcialmente no sul de Gaza.

"Nos últimos 22 meses, vimos como as forças israelenses destruíram centros de saúde, silenciaram jornalistas e soterraram trabalhadores da saúde sob escombros", denunciou no X a ONG.

"Enquanto Israel segue ignorando o direito internacional, as únicas testemunhas de sua campanha genocida estão sendo atacadas deliberadamente. Isso deve acabar agora", exortou.

