Topo

Notícias

Minério de ferro atinge máxima em uma semana, com suspensão de obra da Rio Tinto na Guiné

25/08/2025 07h39

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro atingiram o maior valor em uma semana nesta segunda-feira, com a Rio Tinto suspendendo as atividades em seu projeto Simandou, na Guiné, após um incidente, aumentando os temores de um possível atraso no início da produção da mina.

O contrato mais negociado na bolsa de Dalian, na China, encerrou as negociações diurnas com alta de 2,27%, a 787 iuanes (US$110,06) a tonelada métrica, o maior valor desde 14 de agosto.

O minério de ferro, referência para setembro na Bolsa de Cingapura, tinha alta de 2,69%, a US$103,3 a tonelada, o maior valor desde 14 de agosto.

A Rio Tinto, a maior produtora de minério de ferro do mundo, informou no sábado que suspendeu as atividades na mina SimFer, na Guiné, depois que um incidente deixou um trabalhador terceirizado morto.

A mineradora, que é proprietária de dois dos quatro blocos de mineração de Simandou como parte de sua joint venture SimFer com a Chalco Iron Ore Holdings (CIOH) da China e o governo da Guiné, havia previsto o primeiro carregamento de minério de ferro em novembro.

A Rio Tinto não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.

Para sustentar os preços do principal ingrediente da fabricação de aço, a demanda de curto prazo permaneceu firme, apesar das restrições de produção nas usinas do principal polo siderúrgico chinês, Tangshan, para garantir a limpeza do ar em Pequim, antes de um desfile militar para comemorar o fim da Segunda Guerra Mundial.

A produção média diária de metal quente, um indicador da demanda de minério de ferro, manteve-se estável em 2,41 milhões de toneladas na semana até 21 de agosto, segundo dados da consultoria Mysteel.

"Um acidente recente em uma mina gerou expectativas de verificações de segurança mais rigorosas, que podem reduzir a oferta, sustentando os preços do carvão", disse um analista de carvão baseado em Xangai, sob condição de anonimato, já que ele não está autorizado a falar com a mídia.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Moraes vota por endurecer pena de militar em crime de estupro de vulnerável

Noruega inaugura primeiro armazém comercial de CO? do mundo

Etanol é mais competitivo em relação à gasolina em sete Estados, afirma ANP

ANP: preço do etanol cai em 10 Estados e no DF, sobe em 10 e fica estável em 6

Portugal finalmente respira aliviada após controlar o pior incêndio de sua história

Agências Reuters e AP lamentam morte de colaboradores em ataques em Gaza

Maioria acha justa prisão domiciliar de Bolsonaro e crê que ex-presidente participou de plano de golpe, diz Genial/Quaest

Veneza recebe estrelas para seu festival de cinema

Agência Reuters diz estar "devastada" com a morte de um colaborador em um ataque em Gaza

Agência AP diz estar 'chocada' com a morte de uma de suas colaboradoras em Gaza

Descarrilamento de trem afeta linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM