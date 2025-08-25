Milei apoia irmã citada em caso de corrupção e critica 'argentinos do mal'

O presidente da Argentina, Javier Milei, apareceu ao lado da irmã, Karina Milei, em uma demonstração pública de apoio após ela ser citada em um escândalo de corrupção no país.

O que aconteceu

Milei compareceu a um evento público ao lado de Karina. Ela ocupa o cargo de secretária-geral da Presidência em seu governo. Os dois estiveram juntos na inauguração do novo edifício da empresa Corporação América e sorriram para o público e a imprensa.

Presidente não citou as denúncias contra a irmã ao discursar. Entretanto, ele fez ataques à imprensa e chamou os jornalistas de "mentirosos e rasteiros", de acordo com informações do jornal Clarín.

Presidente também culpou "argentinos do mal". A expressão faz referência aos parlamentares da oposição que, segundo Milei, querem derrubar seu programa econômico. "Aqueles que querem destruir [nosso] programa econômico e o país, com projetos que rompem o equilíbrio fiscal e aprovam absurdos sem financiamento porque o que importa para eles é o poder, não os argentinos de bem. Esses são os argentinos do mal".

Milei destacou que seu programa econômico para a Argentina "está pronto há 10 anos". Ele classificou seu projeto como poderoso, e criticou seus antecessores por, segundo ele, cometerem erros na presidência.

Suspeita de corrupção

Investigação contra Karina começou após vazamento de áudios. As gravações mostram a suposta voz do ex-chefe da Andis (Agência da Pessoa com Deficiência_, Diego Spagnuolo, falando sobre subornos e citando a irmã de Milei. No suposto áudio de Spagnuolo, que foi removido do cargo na quinta-feira passada, ele também associa os subornos a outros funcionários de alto escalão, além da irmã do presidente.

A veracidade da gravação ainda não foi confirmada pela Justiça. No entanto, fontes anônimas envolvidas no caso afirmam que até o momento eles não foram desmentidos.

Buscas incluíram uma farmácia cujo dono teve US$ 266 mil (R$ 1,5 milhão) apreendidos, segundo o jornal La Nación. Os áudios mencionam o local como uma das principais fornecedoras da Agência da Pessoa com Deficiência.

Foram apreendidos celulares, computadores, documentos de compras e licitações de medicamentos. Nenhuma prisão foi feita, e não houve divulgação de acusações devido ao sigilo judicial.

O que dizem os áudios

Áudios citam supostos pedidos de suborno e envolvem Karina Milei e o subsecretário Eduardo Menem. "Estão roubando, você pode fingir que não sabe, mas não joguem esse problema para mim. Tenho todos os WhatsApps de Karina", diz a voz atribuída a Spagnuolo.

Denúncia diz que os áudios indicam "esquema de cobranças e pagamento de propinas relacionados à compra e fornecimento de medicamentos". Se comprovado, configura crimes como corrupção, fraude administrativa e associação ilícita.

Governo Milei ainda não se pronunciou sobre o caso. A acusação, feita pelo advogado Gregorio Dalbón, veio após o Congresso anular um veto da Casa Rosada a uma lei que amplia verbas para a área da Deficiência, sendo uma derrota política para o presidente. Também coincide com a campanha para as eleições legislativas de 26 de outubro, quando o apoio ao presidente ultraliberal será avaliado.