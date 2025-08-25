Topo

Notícias

Mexicana Zarazúa surpreende e elimina Madison Keys na 1ª rodada do US Open

25/08/2025 16h34

A tenista mexicana Renata Zarazúa protagonizou uma das surpresas do US Open nesta segunda-feira (25) ao derrotar em sua estreia a estrela local Madison Keys, atual campeã do Aberto da Austrália. 

Zarazúa, 82ª colocada do ranking da WTA, derrotou Keys (6ª colocada) por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6-7 (10/12), 7-6 (7/3) e 7-5, para espanto do público na quadra central do Grand Slam de Nova York. 

Madison Keys teve um desempenho irregular, com 89 erros não forçados, contra 34 da mexicana, abrindo caminho para um dos resultados mais inesperados até o momento na chave feminina. 

Renata Zarazúa, de 27 anos, se tornou a primeira mexicana em 30 anos a vencer uma jogadora do Top 10 em um torneio de Grand Slam.

Ela vai enfrentar na segunda rodada a francesa Diane Parry, 107ª colocada do ranking mundial.

gbv/raa/aam/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Inexperiência de autoridades de Trump pode causar desastre no estilo Katrina, diz agência

Mexicana Zarazúa surpreende e elimina Madison Keys na 1ª rodada do US Open

Preso por ameaçar Felca tinha acesso a sistemas policiais: 'Oportunista'

Chile reabre mercado a produto avícola do Brasil após suspensão por gripe aviária

Valdemar compara Bolsonaro a Che Guevara: 'Carisma brutal'

João Fonseca estreia com vitória e avança à 2ª rodada do US Open

Genial/Quaest: 49% dos brasileiros acham injusto o uso da Lei Magnitsky contra Moraes

Medvedev 'precisa de ajuda' após eliminação na 1ª rodada do US Open, diz Boris Becker

Cabras isoladas por 200 anos na Bahia chamam atenção de cientistas; entenda

Noticiário refém de "influenciadores"

Trump diz que militares podem ou não ser enviados para Chicago