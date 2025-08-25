Topo

Notícias

Mercosul e Canadá decidem retomar negociações para acordo, diz chanceler brasileiro

25/08/2025 18h04

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse nesta segunda-feira que Mercosul e Canadá decidiram retomar as negociações para avançar com o acordo entre o bloco sul-americano e aquele país.

Vieira disse a jornalistas que já em outubro haverá uma importante reunião de negociação.

Brasil e Canadá têm sido afetados pela agressiva política de tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)

