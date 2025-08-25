Topo

'Mayo' Zambada, cofundador do cartel de Sinaloa, se declara culpado de tráfico de drogas nos EUA

25/08/2025 13h52

Ismael "Mayo" Zambada, cofundador do poderoso cartel de Sinaloa na década de 1980, declarou-se culpado de tráfico de drogas perante um tribunal de Nova York nesta segunda-feira (25), o que evita que vá a julgamento, embora seus crimes sejam puníveis com prisão perpétua, condenação que teve seu ex-sócio Joaquín "Chapo" Guzmán.

"Culpado", disse Zambada em espanhol, com a voz quase inaudível, sobre as acusações de empresa criminosa continuada e atividades de crime organizado dentro de um grupo criminoso, pelas quais se desculpou após reconhecer que "promoveu a corrupção da polícia, de comandos militares e políticos" no México. 

Ele também terá que pagar uma multa de 15 bilhões de dólares (R$ 81,2 bilhões). Sua sentença será anunciada em 13 de janeiro de 2026.

