'Mayo' Zambada, cofundador do cartel de Sinaloa, pronto para se declarar culpado nos EUA

Ismael "Mayo" Zambada, cofundador do poderoso Cartel de Sinaloa na década de 1980, deve se declarar culpado de tráfico de drogas nesta segunda-feira (25) em Nova York, decisão com a qual evita ir a julgamento e pode resultar em uma pena menor do que a de seu ex-sócio Joaquín "El Chapo" Guzmán, que cumpre pena perpétua nos Estados Unidos.

Zambada, um mexicano de 77 anos, a quem a Justiça americana acusa de ter sido um dos "traficantes de drogas mais prolíficos e poderosos do mundo", foi preso em 25 de julho de 2024, em solo americano, após chegar, segundo seu relato, emboscado por um filho de Chapo, Joaquín Guzmán López.

Ele é alvo de 17 acusações, incluindo a de dirigir uma empresa criminosa em andamento e importar milhares de quilos de cocaína e outros narcóticos, como fentanil, metanfetaminas, heroína e maconha, para os Estados Unidos.

Também é acusado de lavagem de dinheiro, crimes com armas de fogo e atos violentos ligados ao cartel entre 1989 e janeiro de 2024.

O acordo firmado com a Promotoria de Nova York, que assumiu e unificou outro caso aberto em um tribunal do Texas, prevê que Zambada se declare culpado das principais acusações: empresa criminosa em andamento e "conspiração RICO", um delito que pune os acordos para a prática do crime organizado dentro de um grupo criminoso, segundo uma carta do promotor-chefe do Tribunal Federal do Distrito Leste, Joseph Nocella.

Zambada deve comparecer perante o juiz Brian Cogan para se declarar culpado às 12h00 (13h00 no horário de Brasília) no tribunal do Brooklyn.

A Promotoria anunciou, no início de agosto, que desistiu de pedir a pena de morte nesse caso, apesar de Zambada não estar amparado por um acordo de extradição com o México, que exclui a pena capital.

Espera-se que a sentença de Zambada seja inferior à de "Chapo" Guzmán, condenado à prisão perpétua em 2019 após um longo julgamento no mesmo tribunal e perante o mesmo juiz.

"Esta resolução marca a conclusão de um dos últimos grandes processos contra os líderes do Cartel de Sinaloa nos Estados Unidos", afirmou o promotor em sua carta.

Para marcar este importante momento, a procuradora-geral Pamela Bondi, juntamente com funcionários de alto escalão das principais agências de combate ao crime organizado, realizará uma coletiva de imprensa às 15h00 no Brooklyn (16h00 no horário de Brasília).

