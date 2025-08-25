'Material contra Eduardo é mais robusto que contra Jair', avalia advogada

A Procuradoria-Geral da República deve denunciar Eduardo Bolsonaro por coação no processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, diz Raquel Scalcon, professora da FGV. Segundo ela, o material contra o deputado é mais robusto do que o reunido contra Jair Bolsonaro.

A decisão sobre o tipo de denúncia caberá ao PGR, Paulo Gonet, que pode concordar ou divergir do relatório da Polícia Federal.

Nesse momento já temos o inquérito com o relatório final da Polícia Federal, que vai para a PGR. O procurador-geral pode discordar da polícia, entender que houve mais crimes ou participação diferente de cada um. Me parece que há um material mais vasto em relação a Eduardo Bolsonaro do que ao próprio Jair Bolsonaro. Acredito que o Procurador-Geral virá com uma denúncia ao STF, ao menos por coação no curso do processo. É possível que concorde com a PF quanto ao indiciamento por tentativa de abolição do Estado Democrático.

Raquel Scalcon, professora de Direito Penal da FGV

'Difícil imaginar cumprimento de ordem contra Eduardo nos EUA', diz Raquel Scalcon

A permanência de Eduardo Bolsonaro nos EUA pode dificultar o cumprimento de ordens judiciais brasileiras. Raquel Scalcon avalia que, embora haja instrumentos para decretação de prisão, a efetividade depende da cooperação internacional, improvável no cenário atual.

No cenário atual é difícil imaginar cumprimento de algo contra Eduardo Bolsonaro enquanto ele se mantiver lá. Isso limita sua atividade política, inviabiliza candidatura no próximo ano. Acredito que, enquanto ele se mantiver lá, será difícil haver persecução penal efetiva contra ele. É uma situação muito particular.

Raquel Scalcon, professora de Direito Penal da FGV

Nenhum país pode simplesmente invadir outro e prender alguém porque tem uma ordem judicial. É necessária cooperação do país. No cenário dos EUA, não me parece minimamente plausível. Raquel Scalcon, professora de Direito Penal da FGV

'Denúncia provável, mas sem medidas intensas imediatas', diz Raquel Scalcon

Apesar de existirem elementos para denúncia e até pedido de prisão preventiva, Scalcon destaca que decisões mais intensas tendem a ser evitadas devido ao contexto político e à proximidade do julgamento da trama golpista.

O que eu enxergo é que o Supremo e o PGR vão primeiro avaliar a apresentação de uma denúncia, mas não medidas imediatamente intensas. O julgamento da trama golpista já vai esquentar relações políticas. Acredito que uma denúncia é provável, agora não tão jurídica, mas política, nas próximas semanas.

Raquel Scalcon, professora de Direito Penal da FGV

'Situação de Jair Bolsonaro é menos grave', diz Raquel Scalcon

A situação jurídica de Jair Bolsonaro é considerada menos grave que a do filho, segundo Scalcon, que não vê elementos novos para mudar o regime de prisão domiciliar do ex-presidente.

Tenho uma opinião cautelosa. Não vi motivos para mudar a situação de Jair Bolsonaro. Não vi riscos atuais ou novidades. O que consta ali, principalmente no relatório da PF, são questões anteriores à decretação da prisão domiciliar.

Raquel Scalcon, professora de Direito Penal da FGV

'Ficha Limpa não impede candidatura de Eduardo', diz Raquel Scalcon

Mesmo que Eduardo Bolsonaro seja denunciado, ele pode disputar eleições, pois a Lei da Ficha Limpa só impede candidaturas após condenação em segunda instância, explica Scalcon. O deputado permanece elegível até eventual condenação transitada em julgado.

Tecnicamente, a Ficha Limpa impede candidatura apenas após condenação em segunda instância. Isso não está presente aqui, portanto, formalmente ainda seria possível uma candidatura.

Raquel Scalcon, professora de Direito Penal da FGV

