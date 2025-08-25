Malafaia defende áudio com frases 'chulas'': 'Não me criticam por covardia'

O pastor Silas Malafaia disse em entrevista hoje que está "orgulhoso" pelos áudios enviados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que foram divulgados na semana passada em um relatório da Polícia Federal.

O que aconteceu

"Se alguém está falando das minhas palavras chulas, não estão me criticando pelo meu caráter, covardia, omissão, injustiça", disse. O pastor foi criticado no meio evangélico pelo vocabulário usado em conversas com Bolsonaro —em uma delas ele chama o filho do ex-presidente de "babaca" e diz "vai pro meio de um cacete, pô".

O líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo chamou de "fariseu" quem o crítica pelo vocabulário usado. O termo é bíblico e faz referência aos homens que se diziam guardiões das verdades e das tradições no Evangelho, mas foram acusados de hipocrisia. "Os pouquíssimos hipócritas, porque a maioria me defendeu, disseram: 'isso não é palavra de um homem de Deus', 'um homem de Deus não fala isso'. Esse hipócrita fariseu não fala do crime de vazar a minha intimidade", disse em entrevista ao podcast Mostra o Texto.

Malafaia usou versículos da Bíblia para justificar sua atuação contra o STF. "Vamos parar de hipocrisia, de uma farsa, de uma pseudoespiritualidade, como se você fosse só um ser espiritual. Se você é um ser espiritual e não é um cidadão dessa terra, então, não tire carteira de identidade, profissional, de motorista e também passaporte. Se você for ameaçado, não vá na polícia, isso é cidadania", afirmou o pastor.

Conforme mostrou o UOL, o apoio a Malafaia perante algumas lideranças piorou após as mensagens reveladas pela PF. Para evangélicos opositores ao pastor, os áudios divulgados no relatório da investigação mostram um vocabulário que "não condiz com um líder evangélico".

O pastor também é criticado por usar o argumento de que a investigação é uma "perseguição religiosa". "Se ele estivesse em um inquérito policial por ter orado, evangelizado em praça pública, seria perseguição religiosa, mas não é o caso. Em todo o tempo, ele atacou a Suprema Corte", afirmou o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), que já teve brigas públicas com o pastor.

Malafaia passou a ser investigado pela PF no inquérito que apura tentativa de obstruir o processo da trama golpista. A investigação identificou conversas entre ele e Bolsonaro que mostrariam o pastor atuando em conjunto para atacar o Supremo. Em um dos diálogos, ele chega a sugerir para o ex-presidente "pressionar o STF, dizendo que, se houver uma anistia ampla e total, a tarifa [imposta pelos EUA ao Brasil] vai ser suspensa".