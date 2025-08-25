Topo

Notícias

Maioria dos brasileiros considera prisão domiciliar de Bolsonaro justa, diz pesquisa

Brasília

25/08/2025 07h47

Mais da metade dos brasileiros (55%) acredita que a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi justa, aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 25. O levantamento ainda mostra que 39% dizem que a prisão é injusta, enquanto 6% não sabe ou não respondeu.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com mais de 16 anos entre 13 e 17 de agosto em 120 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais e para menos.

Os evangélicos são um dos poucos segmentos em que a maioria crê que a prisão de Bolsonaro é injusta. A pesquisa aponta que 57% deles dizem isso, enquanto 38% afirmam que a prisão é injusta. Cinco porcento não sabe ou não respondeu.

Entre os que votaram branco no segundo turno da eleição presidencial de 2022, 57% dizem que prisão foi justa ante 31% que pensam o contrário. Segundo a pesquisa, 15% de quem votou Bolsonaro naquele ano acreditam que a prisão é justa. Desse grupo 83% acreditam que a prisão foi injusta.

O levantamento também perguntou aos entrevistados por que Bolsonaro participou da chamada de vídeo - motivo o qual o levou à prisão domiciliar.

Para 57% dos brasileiros, o ex-presidente queria provocar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, e fez isso de propósito.

Já 30% dizem que Bolsonaro não compreendeu as regras importas pelo magistrado e errou. Os que não sabem ou não responderam são 13%.

Pelo menos nessa pergunta, os evangélicos que acreditam que Bolsonaro provocou Moraes estão numericamente acima (45% ante 41%).

A Genial/Quaest já fez outras duas pesquisas em que pergunta aos brasileiros se eles acreditam que Bolsonaro participou do plano de tentativa de golpe. Hoje, os que assim acreditam são 52%, uma oscilação para cima em relação aos 49% de março de 2025.

Os que responderam não a essa pergunta são 36%, também uma oscilação para cima em comparação aos 35% de março. Dez por cento não sabem ou não responderam, enquanto 2% dizem que não houve tentativa de golpe.

Entre os que não tem posicionamento, a maioria é daqueles que acreditam que Bolsonaro participou de plano de tentativa de golpe.

Eles são 58% ante 25% que pensam o contrário. Outros 2% dizem que não houve tentativa de golpe e 15% não sabem ou não responderam

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Agência Reuters diz estar "devastada" com a morte de um colaborador em um ataque em Gaza

Agência AP diz estar 'chocada' com a morte de uma de suas colaboradoras em Gaza

Descarrilamento de trem afeta linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM

Zelenskiy diz que Ucrânia pretende assegurar ao menos US$1 bi por mês para compra de armas dos EUA

Exército israelense anuncia investigação após ataque contra hospital em Gaza

Israel atinge hospital de Gaza e mata pelo menos 15 pessoas, incluindo jornalistas

Maioria dos brasileiros considera prisão domiciliar de Bolsonaro justa, diz pesquisa

"Direito internacional humanitário proíbe uso da fome como arma de guerra", alertam juristas sobre situação em Gaza

Quatro jornalistas são mortos em ataque de Israel a hospital em Gaza

Escolas na Dinamarca vão permitir que alunos usem IA nas provas de inglês

EUA suspende licença de vacina contra chikungunya por 'efeitos adversos'