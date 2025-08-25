Maioria acha justa prisão domiciliar de Bolsonaro e crê que ex-presidente participou de plano de golpe, diz Genial/Quaest

(Reuters) - A maioria dos entrevistados em uma pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira considera justa a prisão domiciliar imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como mais da metade também acredita que Bolsonaro participou de um plano para tentar dar um golpe de Estado.

De acordo com o levantamento do instituto Quaest, contratado pela corretora Genial Investimentos, 55% consideram justa a prisão domiciliar imposta a Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao passo que 39% avaliam como injusta e 6% não souberam responder.

Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro por entender que o ex-presidente violou a proibição que lhe havia sido imposta de não usar as redes sociais ao participar por chamada de vídeo de manifestação realizada por seus apoiadores. Um vídeo de Bolsonaro participando da chamada de vídeo foi publicado em perfis de apoiadores nas redes.

Para 57% dos entrevistados, Bolsonaro participou da chamada de vídeo pois queria provocar Moraes. Para 30%, ele não compreendeu bem as restrições impostas por Moraes e cometeu um erro, ao passo que 13% não responderam.

Ainda de acordo com o levantamento, 52% acreditam que Bolsonaro participou dos planos para uma tentativa de golpe de Estado após perder as eleições presidenciais de 2022. Em março, 49% acreditavam na participação do ex-presidente.

Por outro lado, 36% acreditam que Bolsonaro não teve participação, ante 35% em março, enquanto que 10% não responderam, ante 15%, e 2% afirmaram não ter havido tentativa de golpe, ante 1%.

Bolsonaro é réu na Primeira Turma do STF acusado de participar de uma trama golpista após sua derrota eleitoral para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele nega as acusações e afirma ser alvo de uma perseguição política.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

(Reportagem de Eduardo Simões)