Topo

Notícias

Lupatech acusa consultoria de divulgar informações confidenciais

25/08/2025 07h29

(Reuters) - A Lupatech disse na noite de sexta-feira que a L4 Capital divulgou informações confidenciais e privilegiadas de maneira indevida e que tomará as "medidas cabíveis", de acordo com comunicado ao mercado.

De acordo com o documento, a consultoria teria publicado um laudo de avaliação sobre a Lupatech com base em informações confidenciais e de forma desautorizada, após negociações iniciadas cerca de um ano antes entre ambas as partes para obtenção de fontes de financiamento.

A L4 Capital não respondeu a um pedido de comentários fora do horário comercial nesta segunda-feira.

Ainda de acordo com o documento, a L4 Capital e seus sócios teriam obtido acesso a informações confidenciais da Lupatech, como dados contábeis e financeiros, planos de negócio, negociações em curso, entre outros, com o propósito de que a consultoria pudesse ter meios de suportar negociações com investidores selecionados.

Como parte das conversas, a Lupatech e a L4 assinaram um termo de confidencialidade que vedava o compartilhamento de tais informações com terceiros sem a anuência da companhia, disse a empresa.

A Lupatech disse que tomou conhecimento do documento em maio de 2025, e que não recebeu proposta de captação durante um ano de vigência do termo de confidencialidade.

"A companhia traz a público os fatos e informa que tomará as medidas cabíveis para salvaguardar seus interesses e de seus acionistas", acrescentou.

A empresa também disse que a L4 Capital ainda permanece de posse de informações confidenciais e privilegiadas, e alertou que a negociação de ações nestas circunstâncias "é passível de sanções administrativas e criminais".

(Por Michael Susin em Barcelona)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Quatro jornalistas são mortos em ataque de Israel a hospital em Gaza

Escolas na Dinamarca vão permitir que alunos usem IA nas provas de inglês

EUA suspende licença de venda de vacina contra chikungunya por efeitos colaterais 'graves'

Genial/Quaest: 55% consideram prisão de Bolsonaro justa; 39% injusta

EUA sócio da Intel: boa estratégia ou intervenção indevida?

China intensifica uso de carvão para gerar energia apesar do avanço das fontes renováveis

Nova Zelândia suspende envios de correspondências aos Estados Unidos por tarifas de Trump

Sobrevivente de assassinato com refeição envenenada na Austrália diz estar "meio vivo"

França: projeto de orçamento que prevê corte de dois feriados mobiliza oposição

Paris convoca o embaixador dos EUA na França após críticas sobre combate ao antissemitismo

Defesa Civil de Gaza anuncia 15 mortos, incluindo 4 jornalistas, em ataque israelense contra hospital