Topo

Notícias

Lula diz que pagamento à África por escravidão não pode ser medido em dinheiro, mas em solidariedade

25/08/2025 13h44

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que o pagamento à África pela escravidão dos negros africanos no Brasil, abolida em 1888, não pode ser medido em dinheiro, mas em solidariedade e alinhamento político, econômico e cultural.

Em discurso durante declaração conjunta em Brasília, ao lado do presidente da Nigéria, Bola Tinubu, Lula defendeu a colaboração com o continente africano por meio de transferência de tecnologia e de conhecimento.

"O Brasil tem noção do que significa a nossa história, a nossa cultura, o nosso jeito de ser, a nossa cor, a nossa alegria, a nossa música com 350 anos de escravidão a que o povo negro africano foi submetido aqui no Brasil. E a única forma da gente pagar, não pode ser mensurada em dinheiro, tem que ser mensurada em solidariedade, tem que ser mensurada em alinhamento político, econômico e cultural", disse Lula.

"Porque o Brasil tem que ajudar a África transferindo tecnologia, transferindo conhecimento", acrescentou.

Tinubu está em visita oficial ao Brasil na qual foram assinados acordos em diversas áreas entre os governos brasileiro e nigeriano.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Ex-presidente Uribe recusa prescrição de seu caso por suborno na Colômbia

Síria diz que Israel tomou território ao redor do Monte Hermon, apesar de negociações

Netanyahu classifica como 'acidente trágico' o assassinato de cinco jornalistas em bombardeio israelense em Gaza

Filme sobre a guerra na Ucrânia expõe força da propaganda russa

Lula afirma que Nigéria e Brasil passarão a ter um voo direto para 'aprofundar laços'

"Foie gras de buldogue" e "leite de labrador"? Fazenda fictícia denuncia exploração animal na França

Camisas falsificadas de clubes de futebol ganham mercado europeu e camuflam crime organizado

Trump desaprova ataque israelense a hospital de Gaza e diz que não tinha conhecimento prévio

'Mayo' Zambada, cofundador do cartel de Sinaloa, se declara culpado de tráfico de drogas nos EUA

Médica que teve rosto desfigurado por fisiculturista diz que fingiu desmaio para não ser morta

Lula diz que pagamento à África por escravidão não pode ser medido em dinheiro, mas em solidariedade