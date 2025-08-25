Lula diz que pagamento à África por escravidão não pode ser medido em dinheiro, mas em solidariedade

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que o pagamento à África pela escravidão dos negros africanos no Brasil, abolida em 1888, não pode ser medido em dinheiro, mas em solidariedade e alinhamento político, econômico e cultural.

Em discurso durante declaração conjunta em Brasília, ao lado do presidente da Nigéria, Bola Tinubu, Lula defendeu a colaboração com o continente africano por meio de transferência de tecnologia e de conhecimento.

"O Brasil tem noção do que significa a nossa história, a nossa cultura, o nosso jeito de ser, a nossa cor, a nossa alegria, a nossa música com 350 anos de escravidão a que o povo negro africano foi submetido aqui no Brasil. E a única forma da gente pagar, não pode ser mensurada em dinheiro, tem que ser mensurada em solidariedade, tem que ser mensurada em alinhamento político, econômico e cultural", disse Lula.

"Porque o Brasil tem que ajudar a África transferindo tecnologia, transferindo conhecimento", acrescentou.

Tinubu está em visita oficial ao Brasil na qual foram assinados acordos em diversas áreas entre os governos brasileiro e nigeriano.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)