Topo

Notícias

Aposta de MG acerta Lotofácil e ganha R$ 1,7 milhão; confira dezenas

Pollyana Ventura/Getty Images/iStockphoto
Imagem: Pollyana Ventura/Getty Images/iStockphoto
do UOL

Colaboração para o UOL

25/08/2025 20h22Atualizada em 25/08/2025 21h05

Uma aposta de Belo Horizonte (MG) acertou as 15 dezenas sorteadas hoje no concurso 3478 da Lotofácil e faturou um prêmio de R$ 1.713.470,68.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 01-04-05-06-07-08-09-10-12-14-15-17-21-22-24.

Relacionadas

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 35 milhões; confira dezenas sorteadas

+ Milionária acumula e prêmio vai a R$ 148 milhões; veja números e trevos

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 18,2 milhões; confira números e time

O próximo concurso será na terça, com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão.

Houve 154 apostas com 14 acertos. Cada uma recebe um prêmio de R$ 2.332,96.

6.438 jogos vencedores acertaram 13 números e levam R$ 35.

75.372 apostas com 12 acertos faturam R$ 14.

451.854 apostas fizeram 11 dezenas e ganham R$ 7.

Como participar do próximo sorteio da Lotofácil?

Você pode fazer a sua aposta na Lotofácil até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. Ou seja, é possível registrar o seu jogo até às 19h do dia do sorteio. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta agora custa R$ 3,50, enquanto a mais cara chega a mais de R$ 54,2 mil. Também é possível usar a "Surpresinha" para deixar o sistema escolher os números por você.

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Lotofácil?

Com a aposta mínima (R$ 3,50), jogando 15 dezenas, a chance de acertar todas elas é de uma em quase 3,3 milhões. Jogando com mais uma dezena, o valor do jogo sobe para R$ 56, mas as probabilidades aumentam: passam a ser de uma em pouco mais de 204 mil. Quem apostar em 20 números aumenta a chance de vitória para uma em 211. A Lotofácil tem ainda prêmios para quem acertar 14, 13, 12 e 11 pontos. Com a menor aposta, a chance de ganhar pelo menos o prêmio de R$ 5 é de uma em 11.

Como funciona o bolão da Lotofácil?

A Lotofácil também tem um bolão disponível para apostas em grupo. O preço mínimo cobrado pela Caixa nessa modalidade é de R$ 14, e as cotas de cada participante devem partir de R$ 4,50. Nas apostas com 15 números, a quantidade de cotas permitidas varia entre duas e oito. Com 20 dezenas, serão permitidas até 100 cotas. É possível fazer até dez apostas por bolão entre 15 e 18 dezenas. Com 19, o número cai para seis. Jogando 20 números, é permitido fazer apenas uma aposta.

Tem outras dúvidas? Confira as respostas para as perguntas mais frequentes sobre a Lotofácil.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Republicanos da Califórnia entram com ação para bloquear plano de redistritamento

Trump diz que está destituindo diretora Cook do Fed

Milei apoia irmã citada em caso de corrupção e critica 'argentinos do mal'

EUA mandam mais navios para o sul do Caribe de olho nos cartéis de drogas, dizem fontes

Universidad de Chile apresenta denúncia por violência em jogo na Argentina contra Independiente

Chefe da unidade de inovação do Pentágono renuncia em nova mudança militar, dizem fontes

'EUA e Ocidente são inertes diante do genocídio em Gaza', diz professor

Aposta de MG acerta Lotofácil e ganha R$ 1,7 milhão; confira dezenas

Reino Unido procura combater melhor os chamados 'crimes de honra'

Lotomania: Prêmio acumula e chega a R$ 1,6 milhão; veja dezenas sorteadas

Manter animais em correntes passa a ser proibido em SP; veja regras