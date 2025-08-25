Liverpool marca nos acréscimos e vence Newcastle no Inglês

Topo

O Liverpool, em superioridade numérica durante todo o segundo tempo, sofreu para vencer o Newcastle por 3 a 2 nesta segunda-feira (25), com um gol nos acréscimos do jogo que fechou a segunda rodada da Premier League.

Depois de abrirem 2 a 0 no placar, e verem os 'Magpies', com um jogador a menos, conseguirem o empate no minuto 88, os 'Reds' reagiram e chegaram ao gol da vitória no apagar das luzes com o jovem Rio Ngumoha, que completará 17 anos na próxima sexta-feira.

O Liverpool, atual campeão, ocupa a terceira posição na tabela com os mesmos seis pontos de Arsenal e Tottenham, únicas equipes com duas vitórias nos dois primeiros jogos.

Apesar do domínio da equipa da casa, foram os comandados de Arne Slot que abriram o placar, graças a um chute rasteiro e de longa distância de Ryan Gravenberch, de volta após suspensão, que surpreendeu o goleiro Nick Pope após desviar em Fabian Schär e na trave (35').

- Final dramático -

Sem seu atacante de destaque, o sueco Alexander Isak, que vem travando uma batalha com a diretoria do clube para abrir caminho para sua saída (presumivelmente para o Liverpool) e, portanto, está fora do grupo, o Newcastle apostou em Anthony Gordon no setor ofensivo. 

Mas, depois de criar várias chances, ele prejudicou a equipe ao ser expulso após uma revisão do VAR por uma entrada perigosa no zagueiro holandês Virgil van Dijk pouco antes do intervalo (45'+3). 

Com um jogador a mais, o Liverpool não perdeu mais de 20 segundos após o reinício para ampliar a vantagem graças ao novo reforço, Hugo Ekitiké. 

O atacante francês marcou três gols em três partidas oficiais na Inglaterra. 

Apesar de estar perdendo por dois gols e jogando com um a menos, o Newcastle voltou ao jogo com uma cabeçada potente do brasileiro Bruno Guimarães no início do segundo tempo (57'), antes de William Osula fazer 2 a 2 aos 88 minutos.

Mas o gol de Ngumoha no final da partida os deixou na lanterna, com apenas um ponto. 

"É isso também que torna a Premier League especial", observou Arne Slot. 

"Pode não ter sido a melhor partida em termos de tática ou jogo, mas acho que todos os torcedores do mundo gostaram de assistir", acrescentou o holandês.

--- Resultados da 2ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   West Ham - Chelsea                  1 - 5

  

   - Sábado:

   Manchester City - Tottenham         0 - 2

   Bournemouth - Wolverhampton         1 - 0

   Brentford - Aston Villa             1 - 0

   Burnley - Sunderland                2 - 0

   Arsenal - Leeds                     5 - 0

  

   - Domingo:

   Crystal Palace - Nottingham         1 - 1

   Everton - Brighton                  2 - 0

   Fulham - Manchester United          1 - 1

  

   - Segunda-feira:

   Newcastle - Liverpool               2 - 3

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                  6   2   2   0   0   6   0   6

    2. Tottenham                6   2   2   0   0   5   0   5

    3. Liverpool                6   2   2   0   0   7   4   3

    4. Chelsea                  4   2   1   1   0   5   1   4

    5. Nottingham               4   2   1   1   0   4   2   2

    6. Manchester City          3   2   1   0   1   4   2   2

    7. Sunderland               3   2   1   0   1   3   2   1

    8. Everton                  3   2   1   0   1   2   1   1

    9. Bournemouth              3   2   1   0   1   3   4  -1

   10. Brentford                3   2   1   0   1   2   3  -1

     . Burnley                  3   2   1   0   1   2   3  -1

   12. Leeds                    3   2   1   0   1   1   5  -4

   13. Fulham                   2   2   0   2   0   2   2   0

   14. Crystal Palace           2   2   0   2   0   1   1   0

   15. Newcastle                1   2   0   1   1   2   3  -1

   16. Manchester United        1   2   0   1   1   1   2  -1

   17. Aston Villa              1   2   0   1   1   0   1  -1

   18. Brighton                 1   2   0   1   1   1   3  -2

   19. Wolverhampton            0   2   0   0   2   0   5  -5

   20. West Ham                 0   2   0   0   2   1   8  -7

