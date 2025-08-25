Topo

Notícias

Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha têm lentidão após problema em estação

São Paulo

25/08/2025 09h15

Uma interferência na via da Estação Conceição da Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo provoca redução de velocidade e maior tempo de parada nas estações da linha na manhã desta segunda-feira, 25. De acordo com a companhia, que diz já estar trabalhando para a normalização do serviço, a interferência também afeta as linhas 2-Verde e 3-Vermelha, que estão com restrições operacionais.

Descarrilamento de trem da CPTM

Além disso, o descarrilamento de um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) afeta a operação das linhas 7-Rubi e 10-Turquesa nesta segunda-feira. Por conta da falha, as estações estão lotadas.

Segundo a companhia, às 7h10, os técnicos atuaram no veículo de manutenção que apresentou falha no truque do último vagão nesta madrugada. "Agora, será feita a avaliação da via permanente (trilhos)", afirma.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Com Trump no poder, EUA registram queda inédita na população imigrante, mostra pesquisa

China examinou 600 milhões de pessoas em busca de doenças em manutenção de controles da era da Covid

Pelo menos 5 jornalistas morrem em ataque de Israel a hospital em Gaza; Ongs denunciam 'apagão midiático'

Klein: Fed sinaliza corte de juros e abre caminho para BC reduzir Selic

Governo regulamenta compras governamentais de alimentos da MP antitarifaço

Alemanha participará de garantias de segurança para Ucrânia, diz vice-chanceler

Bombeiros avançam no combate aos incêndios na Espanha

Lucy, célebre ancestral humana, é exposta pela primeira vez na Europa

Conheça os principais filmes da 82ª edição do Festival de Veneza

Associação da Imprensa Estrangeira exige explicações de Israel pelas mortes de jornalistas em Gaza

'Mayo' Zambada, cofundador do cartel de Sinaloa, pronto para se declarar culpado nos EUA