Tarcísio sanciona lei que proíbe manter cães e gatos em correntes em SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou hoje uma lei que proíbe o acorrentamento de cães e gatos.

O que aconteceu

Lei veta restrição à liberdade dos animais. Texto do deputado estadual Rafael Saraiva (União), aprovado na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), proíbe a utilização de "correntes, cordas ou similares" que impeçam cães e gatos "de se movimentarem livremente no espaço" em que se encontram.

Acorrentamentos temporários, porém, são permitidos. Nesses casos, a nova lei sugere o uso de correntes do tipo "vaivém", que permitam o deslocamento dos bichos. O texto exige que as coleiras sejam do tamanho adequado para o porte do animal e não causem enforcamento. Os pets devem ter: acesso a água e comida; abrigo do frio, sol e chuva, e o local deve estar higienizado.

Lei também pune a manutenção de cães e gatos em alojamentos considerados inadequados. O deputado define esses locais como: "qualquer espaço que ofereça risco à vida ou à saúde do animal", que sejam pequenos para o seu porte ou que prejudiquem o seu bem-estar.

A Lei 18.184/2025 é uma conquista de todos nós que acreditamos que os animais merecem respeito e dignidade. Milhares de pessoas assinaram o abaixo-assinado contra as correntes em São Paulo e hoje, graças a essa mobilização popular, conquistamos um marco histórico para a causa animal.

Deputado estadual Rafael Saraiva, no Instagram

Penas vão de serviço comunitário a prisão

Texto sancionado por Tarcísio não especifica punição para quem descumprir a lei. Diz que o descumprimento das normas estará sujeito às penas aplicadas pela lei federal 9.605/1998, que trata de crimes ambientais.

Lei federal estipula dosagem da pena conforme gravidade dos maus-tratos. As punições previstas vão desde prisão a prestação de serviços comunitários, multa e perda da guarda do animal.