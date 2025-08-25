Topo

Notícias

Lee, da Coreia do Sul, propõe reunião entre Trump e Kim da Coreia do Norte ainda neste ano

25/08/2025 19h25

SEOUL (Reuters) - O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, propôs um possível encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, ainda neste ano, se Trump for à Coreia do Sul para uma reunião do fórum regional, informou o gabinete de Lee.

Lee e Trump tiveram uma reunião "agradável" em que os dois líderes trocaram elogios e falaram sobre tentativas de assassinato contra eles, disse Kang Yu-jung, porta-voz de Lee.

Os dois não discutiram a demanda de Washington sobre a abertura de Seul para produtos agrícolas, acrescentou Kang.

(Reportagem de Ju-min Park, Joyce Lee)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Wall Street cai, de olho nos resultados da Nvidia

Governo convoca 501 médicos especialistas para atender em áreas vulneráveis

Governo anuncia R$12 bilhões em crédito para compras de máquinas e equipamentos

Lee, da Coreia do Sul, propõe reunião entre Trump e Kim da Coreia do Norte ainda neste ano

Caso Ultrafarma: Fazenda afasta mais 6 fiscais sob suspeita de ligação com propinas de R$ 1 bi

Juiz manda dar uma BMW a vítima de sequestro como 'reparação de danos materiais'

Governo de SP afasta mais 6 auditores fiscais após caso Ultrafarma e Fast

Quando o frio acaba em São Paulo? Confira a previsão para a semana

'Prisão preventiva de Bolsonaro reforça fala de perseguição', diz professor

Lil Nas X é acusado de vagar nu por Los Angeles

STF abrirá credenciamento para público assistir a julgamento de Bolsonaro