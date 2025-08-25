Korean Air vai anunciar pedido de 100 jatos Boeing em meio à cúpula Trump-Lee, dizem fontes

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - A Korean Air deve anunciar nesta segunda-feira um pedido de cerca de 100 aviões da Boeing, coincidindo com a visita do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, a Washington, disseram fontes à Reuters.

O pedido, o maior da história da companhia aérea coreana, deverá incluir uma combinação de aviões Boeing 787, 777 e 737, disseram as fontes. A presidente-executiva da Boeing Commercial Airplanes, Stephanie Pope, e o presidente-executivo da Korean Air, Cho Won-tae, estavam participando de um evento com líderes empresariais e o líder sul-coreano em Washington.

A Boeing não quis comentar.

Segundo uma das fontes, parte do pedido é para reequipar a Asiana, subsidiária da maior companhia aérea da Coreia do Sul.

Em março, o Ministério da Indústria da Coreia do Sul disse que a Korean Air finalizaria em breve um acordo de US$32,7 bilhões para novos motores da Boeing e da GE Aerospace. No ano passado, a Korean Air disse que encomendaria 20 aviões 777-9 e 20 aeronaves 787-10 da Boeing, com opções para mais 10 aeronaves, e assinou um memorando de entendimento em 2024.

Muitos países que negociam acordos comerciais com o governo Trump anunciaram ou planejam anunciar pedidos significativos de aviões da Boeing. A Boeing conquistou uma série de pedidos importantes nos últimos meses.

A Korean Air, membro fundador da aliança de companhias aéreas SkyTeam, foi criada em 1969 quando a estatal Korean Air Lines foi adquirida pelo conglomerado sul-coreano Hanjin Kal.