Áudio que denuncia corrupção em Agência na Argentina cita irmã de Milei

A Justiça argentina fez 16 buscas para investigar possível corrupção na Agência da Pessoa com Deficiência, envolvendo a irmã do presidente Javier Milei, informou a AFP na última sexta-feira.

O que aconteceu

Investigação começou após vazamento de áudios do ex-chefe da agência, Diego Spagnuolo, em que ele fala sobre subornos e cita Karina Milei. No suposto áudio de Spagnuolo, que foi removido de seu cargo na quinta-feira, também teria associado os subornos a outros funcionários de alto escalão, além da irmã do presidente, que é também secretária da Presidência.

A veracidade da gravação ainda não foi confirmada pela Justiça. No entanto, fontes anônimas envolvidas no caso afirmam que até o momento eles não foram desmentidos.

Buscas incluíram uma farmácia cujo dono teve US$ 266 mil (R$ 1,5 milhão) apreendidos, segundo o jornal La Nación. Os áudios mencionam o local como uma das principais fornecedoras da Agência da Pessoa com Deficiência.

Foram apreendidos celulares, computadores, documentos de compras e licitações de medicamentos. Nenhuma prisão foi feita, e não houve divulgação de acusações devido ao sigilo judicial.

O que dizem os áudios

Áudios citam supostos pedidos de suborno e envolvem Karina Milei e o subsecretário Eduardo Menem. "Estão roubando, você pode fingir que não sabe, mas não joguem esse problema para mim. Tenho todos os WhatsApps de Karina", diz a voz atribuída a Spagnuolo.

Denúncia diz que os áudios indicam "esquema de cobranças e pagamento de propinas relacionados à compra e fornecimento de medicamentos". Se comprovado, configura crimes como corrupção, fraude administrativa e associação ilícita.

Governo Milei ainda não se pronunciou sobre o caso. A acusação, feita pelo advogado Gregorio Dalbón, veio após o Congresso anular um veto da Casa Rosada a uma lei que amplia verbas para a área da Deficiência, sendo uma derrota política para o presidente. Também coincide com a campanha para as eleições legislativas de 26 de outubro, quando o apoio ao presidente ultraliberal será avaliado.