Moraes vota por endurecer pena de militar em crime de estupro de vulnerável

O STF tem dois 2 votos para que casos de estupro de vulnerável, cometidos por militares em serviço com o agravante de lesão corporal grave, sejam punidos de acordo com o Código Penal, ou seja, com penas mais severas.

O que aconteceu

Alexandre de Moraes seguiu a ministra Cármen Lúcia em seu voto. Para a relatora da ação, a diferença das penas previstas para um militar e um civil "afronta os interesses das crianças, adolescentes e pessoas com deficiência". A ministra classifica a situação como um "quadro de revitimização ocasionada pela manutenção e aplicação de dispositivos legais com foco exclusivo no agente causador da violência".

Os ministros analisam uma ação de inconstitucionalidade movida pela PGR. A Procuradoria-Geral da República questiona uma legislação aprovada em 2023, que alterou o Código Penal Militar. Com a mudança, os militares condenados por estupro de vulnerável com lesão corporal grave ou gravíssima podem cumprir uma pena de 8 a 15 anos de prisão. Já o Código Penal, prevê uma punição de 10 a 20 anos de prisão.

Cármen Lúcia disse que a ausência da qualificadora por lesão corporal no Código Militar "desrespeita direitos fundamentais". "Além de transgredir o mandamento constitucional de punição severa ao abuso, à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes", afirmou em seu voto.

A ministra considerou a lei aprovada pelo Congresso inconstitucional "por ser insuficiente a proteção oferecida". Em 2024, a AGU (Advocacia-Geral da União) se manifestou a favor da ação da PGR e disse não ser "possível imaginar uma pena mais branda aos militares que comentam" estupro de vulnerável com lesão grave ou gravíssima. "No caso do crime militar, além de se levar em conta a proteção da dignidade sexual como bem jurídico tutelado, há que se salvaguardar os pilares básicos das instituições militares, quais sejam, a hierarquia e a disciplina", diz.

Ao STF, o Congresso se manifestou contra a ação da Procuradoria-Geral da República. "A tipificação do crime está feita na lei e a cominação de penas está também estabelecida. Na esteira de todo o exposto anteriormente, deferir a liminar é abonar uma solução em detrimento das várias propostas no Congresso Nacional, além de se constituir em inconstitucional interferência nas atribuições do Poder Legislativo", diz manifestação feita pelo Núcleo de Assessoramento e Estudos Técnicos do Senado Federal.