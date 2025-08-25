Topo

Notícias

Janja retoma agenda de encontros com mulheres evangélicas

São Paulo

25/08/2025 19h36

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, participou nesta segunda-feira, 25, de encontro com mulheres da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. O evento ocorreu na igreja Coletivação, em Ceilândia (DF).

Ela compartilhou registros do momento em seu perfil no Instagram. "Mulheres são agentes de transformação em todas as comunidades que fazem parte. Hoje, pude ver de perto a força que existe quando mulheres se unem em busca de uma vida mais justa, repleta de amor e solidariedade", escreveu a primeira-dama.

A igreja Coletivação foi fundada em 2016 e tem o lema "serviço e acolhimento". "Somos um grupo plural, de gente diferente, com corpos diferentes, pensamentos diferentes, porque Deus mora nessa diversidade", declara o site da organização.

Nas redes sociais, a Coletivação descreveu que Janja ouviu relatos de mulheres dessa e de outras congregações. "Como nossa natureza é da celebração, nós louvamos juntos, oramos e conversamos sobre possibilidades de políticas públicas pensadas para mulheres", diz publicação.

Nas últimas semanas, a primeira-dama promoveu eventos semelhantes em Manaus (AM) e Salvador (BA), em um esforço de aproximação com o público evangélico.

A movimentação começou depois que aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestarem preocupação por ele desistir de conquistar o apoio dos evangélicos, como mostrou a Coluna do Estadão.

A avaliação negativa dos evangélicos sobre o presidente cresceu de 50% para 55% entre junho e julho, de acordo com pesquisa DataFolha, e a tendência é que esse segmento da população, mais identificado com o bolsonarismo, tenha peso considerável nas eleições de 2026.

Nesta segunda-feira, 25, Silas Malafaia, pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (Advec), disse "dar risada" das reuniões organizadas por Janja. "Tudo arrumado com gente que não tem nenhum pingo de expressão no mundo evangélico", afirmou ao portal Metrópoles.

