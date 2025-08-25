Topo

Israel diz que reduzirá tropas no Líbano se Beirute tomar medidas para desarmar o Hezbollah

25/08/2025 09h15

JERUSALÉM (Reuters) - Israel sinalizou na segunda-feira que reduziria sua presença militar no sul do Líbano se as Forças Armadas libanesas tomassem medidas para desarmar o grupo militante xiita Hezbollah, apoiado pelo Irã.

O anúncio do gabinete do primeiro-ministro israelense foi feito um dia depois que Benjamin Netanyahu se reuniu com o enviado dos EUA, Tom Barrack, que tem estado fortemente envolvido em um plano que desarmaria o Hezbollah e retiraria as forças israelenses do Líbano.

"Se as Forças Armadas libanesas tomarem as medidas necessárias para implementar o desarmamento do Hezbollah, Israel se envolverá em medidas recíprocas, incluindo uma redução gradual" dos militares israelenses, disse o gabinete do primeiro-ministro israelense.

O comunicado não informou explicitamente se as forças israelenses se retirariam totalmente das cinco posições que ocupam no Líbano.

Os militares israelenses mantiveram uma presença no sul do Líbano, perto da fronteira, desde que concordaram com um cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos com o Hezbollah em novembro.

Israel deveria retirar suas forças dentro de dois meses e as Forças Armadas do Líbano deveriam assumir o controle do sul do país, território que há muito tempo é um reduto do Hezbollah.

Este mês, o gabinete do Líbano encarregou o Exército de elaborar um plano para estabelecer o controle estatal sobre as armas até dezembro, um desafio para o Hezbollah, que rejeitou os pedidos de desarmamento.

(Reportagem de Alexander Cornwell)

Notícias

