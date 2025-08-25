Israel atinge hospital de Gaza e mata pelo menos 15 pessoas, incluindo jornalistas

(Reuters) - Ataques israelenses contra o hospital Nasser, em Gaza, nesta segunda-feira, mataram pelo menos 15 pessoas, incluindo quatro jornalistas, um dos quais trabalhava para a Reuters, disseram autoridades de saúde palestinas.

O cinegrafista Hussam al-Masri, contratado da Reuters, foi morto no primeiro ataque, de acordo com as autoridades. O fotógrafo Hatem Khaled, que também era contratado da Reuters, foi ferido em um segundo ataque ao hospital, segundo elas.

Testemunhas disseram que o segundo ataque ocorreu depois que equipes de resgate, jornalistas e outras pessoas correram para o local do ataque inicial. A transmissão de vídeo ao vivo da Reuters do hospital, que era operada por Masri, foi desligada repentinamente no momento do ataque inicial, segundo imagens da Reuters.

"Estamos devastados ao saber da morte do contratado da Reuters Hussam al-Masri e dos ferimentos de outro de nossos contratados, Hatem Khaled, em ataques israelenses ao hospital Nasser em Gaza hoje", disse porta-voz da Reuters em um comunicado.

"Estamos buscando urgentemente mais informações e pedimos às autoridades de Gaza e Israel que nos ajudem a obter assistência médica urgente para Hatem", acrescentou porta-voz.

As Forças Armadas israelenses e o gabinete do primeiro-ministro não fizeram comentários imediatos sobre os ataques.

As autoridades de saúde de Gaza identificaram os três outros jornalistas como Mariam Abu Dagga, que, segundo a Associated Press, trabalhava como freelancer para a AP e outros veículos desde o início do conflito em Gaza, Mohammed Salama, que, segundo a Al Jazeera, sediada no Catar, trabalhava para a emissora, e Moaz Abu Taha. Um socorrista também estava entre os mortos, acrescentaram as autoridades de saúde.

O Sindicato dos Jornalistas Palestinos condenou Israel pelos ataques, dizendo que representavam "uma guerra aberta contra a mídia livre, com o objetivo de aterrorizar os jornalistas e impedi-los de cumprir seu dever profissional de expor crimes ao mundo".

Mais de 240 jornalistas palestinos foram mortos por fogo israelense em Gaza desde o início da guerra em 7 de outubro de 2023, de acordo com o Sindicato dos Jornalistas Palestinos.

(Reportagem de Nidal Al Mughrabi)