Topo

Notícias

Irã e potências europeias retomam negociações sobre programa nuclear

25/08/2025 03h09

O Irã retomará na terça-feira (26) em Genebra as negociações com França, Reino Unido e Alemanha sobre seu programa nuclear, em uma nova rodada de diálogos que busca evitar que as potências europeias restabeleçam as sanções contra Teerã, anunciou a televisão estatal iraniana. 

A República Islâmica suspendeu a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) após a guerra de 12 dias com Israel em junho, alegando que a agência da ONU não condenou os bombardeios israelenses e americanos contra suas instalações nucleares. 

Os três países europeus - que integraram o acordo internacional sobre o programa nuclear do Irã de 2015 - ameaçam restabelecer no final de agosto as sanções que foram suspensas devido ao pacto para garantir que o programa de Teerã seja limitado a objetivos civis, e que estipula uma cooperação com a AIEA.

O Irã nega que o programa nuclear tenha objetivos militares, mas o acordo internacional perdeu força depois que o governo dos Estados Unidos se retirou do pacto em 2018, durante o primeiro mandato de Donald Trump, e restabeleceu as sanções. 

"A nova rodada de negociações", após a organizada em julho em Istambul (Turquia), acontecerá com "vice-ministros das Relações Exteriores em Genebra", informou a televisão estatal iraniana. O Irã será representado por Majid Takht-Ravanchi, segundo a agência Tasnim. 

pdm-sbr/cm/meb/es

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Quatro jornalistas são mortos em ataque de Israel a hospital em Gaza

Escolas na Dinamarca vão permitir que alunos usem IA nas provas de inglês

EUA suspende licença de venda de vacina contra chikungunya por efeitos colaterais 'graves'

Genial/Quaest: 55% consideram prisão de Bolsonaro justa; 39% injusta

EUA sócio da Intel: boa estratégia ou intervenção indevida?

China intensifica uso de carvão para gerar energia apesar do avanço das fontes renováveis

Nova Zelândia suspende envios de correspondências aos Estados Unidos por tarifas de Trump

Sobrevivente de assassinato com refeição envenenada na Austrália diz estar "meio vivo"

França: projeto de orçamento que prevê corte de dois feriados mobiliza oposição

Paris convoca o embaixador dos EUA na França após críticas sobre combate ao antissemitismo

Defesa Civil de Gaza anuncia 15 mortos, incluindo 4 jornalistas, em ataque israelense contra hospital