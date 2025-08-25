Topo

Irã discute com a Rússia seu programa nuclear antes de reunião com europeus

25/08/2025 10h40

Os presidentes russo e iraniano discutiram nesta segunda-feira (25) o programa nuclear de Teerã, após vários países europeus ameaçarem restabelecer as sanções ao país persa se não houver acordo sobre o tema. 

O Irã retomará na terça-feira, em Genebra, as negociações sobre seu programa nuclear com França, Reino Unido e Alemanha, anunciou a televisão estatal iraniana. 

Os três países europeus ? que fizeram parte do acordo internacional sobre o programa nuclear do Irã de 2015 ? ameaçam restabelecer, no final de agosto, as sanções suspensas sob esse pacto, para garantir que o programa de Teerã se limite a fins civis, conforme estipulado por uma cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). 

Às vésperas da aguardada rodada de negociações, o presidente russo Vladimir Putin conversou por telefone com seu homólogo iraniano, Masud Pezeshkian, informou o Kremlin nesta segunda-feira. 

Os líderes discutiram "a situação a respeito do programa nuclear do Irã", acrescentou a mesma fonte. 

A Presidência iraniana afirmou que Pezeshkian agradeceu a Putin por seu apoio ao "direito ao enriquecimento" de urânio por parte de Teerã e afirmou que seu país "não busca, nem jamais buscará, fabricar armas nucleares". 

O Irã nega que seu programa nuclear tenha fins militares, mas Israel e países ocidentais suspeitam que Teerã busca obter a bomba atômica. 

A Rússia, que se aproximou do Irã desde o início de sua ofensiva na Ucrânia em 2022, tem defendido publicamente o direito de Teerã de usar a energia nuclear para fins civis.

Notícias

