Investigados por golpe de R$ 21 mi, donos da Camisaria Colombo são soltos

O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a libertação dos irmãos Álvaro Jabur Maluf e Paulo Jabur Maluf, donos da Camisa Colombo, presos na semana passada por suspeitas de fraude de R$ 21 milhões e ocultação de patrimônio.

O que aconteceu

Irmãos deixaram a cadeia na manhã desta segunda-feira. A decisão foi autorizada pelo juiz Fernando Deroma de Mello, da 1º Vara de Crimes Tributários.

Polícia Civil de São Paulo não pediu a prorrogação das prisões dos irmãos. Por esse motivo, o magistrado acolheu os pedidos das defesas e determinou que os dois fossem liberados.

Caso segue sob responsabilidade da Divisão de Crimes Cibernéticos da PCSP. O órgão afirmou que "mantém suas equipes mobilizadas para a coleta de todas as provas necessárias e a devida responsabilização criminal dos envolvidos".

Defesas dos donos da Camisaria Colombo celebraram a decisão da Justiça. Por meio de nota, a defesa de Paulo afirmou ter "plena confiança" no judiciário e destacou que a "inocência" dele será demonstrada ainda na fase policial, até mesmo para estancar quaisquer dúvidas que surjam sobre o referido desacordo comercial".

O advogado de Álvaro destacou que ele teve a liberdade restituída "após ampla e irrestrita cooperação com as autoridades". Defesa disse não haver "elementos" para que a polícia indicie Álvaro, e afirmou que ele "não teve qualquer participação nos fatos atualmente investigados". "Sua defesa continuará a adotar todas as medidas jurídicas necessárias para comprovar, de forma definitiva, sua completa inocência. Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos", completou.

Relembre o caso

Operação da Polícia Civil mirou Paulo Jabur Maluf e Alvaro Jabur Maluf Júnior, que são irmãos e donos da Camisaria Colombo, e dois homens ligados à empresa de gestão de ativos BS Capital. Os outros dois suspeitos de participação no esquema fraudulento foram identificados como Mauricio Miwa e Bruno de Souza.

Ao todo, 2,5 mil transações foram feitas entre 1 de outubro de 2024 e 21 de outubro de 2024. A empresa tinha R$ 5 milhões na conta e movimentou R$ 21 milhões, ficando, ao todo, com um "saldo" de R$ 26 milhões.

Os alvos são investigados por furto mediante fraude e fraude contra credores. Além dos mandados de prisão, outros 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na semana passada.

Camisaria Colombo foi fundada em 1917 e tem sede em São Paulo. Ela opera vendendo peças de vestuário masculinas.