Inter de Milão estreia com goleada sobre o Torino (5-0) e lidera Serie A

25/08/2025 17h52

A Inter de Milão assumiu a liderança do campeonato italiano ao golear em casa o Torino por 5 a 0, com dois gols de Marcus Thuram, nesta segunda-feira (25), no encerramento da primeira rodada da Serie A. 

O vice-campeão italiano da temporada 2024/2025 teve amplo domínio em sua primeira partida no campeonato desde a saída do técnico Simone Inzaghi, após a derrota pelos mesmos 5 a 0 na final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, no fim de maio, e sua substituição por Cristian Chivu. 

Os 'nerazzurri' abriram o placar no estádio Giuseppe Meazza aos 18 minutos com uma cabeçada de Alessandro Bastoni na primeira trave. O francês Marcus Thuram ampliou a vantagem ainda no primeiro tempo (36'). 

Seu companheiro de ataque e capitão, Lautaro Martínez, praticamente nocauteou o Torino no início da segunda etapa (51'), ao interceptar uma bola mal afastada pela defesa do time de Turim. 

Diante de seu pai, Lilian, e do irmão mais novo, Khéphren, Thuram marcou o quarto gol aos 62 minutos, antes de ser substituído por Ange-Yoan Bonny, uma das duas contratações francesas da Inter de Milão na janela de transferências deste verão europeu. 

O ex-atacante do Parma marcou seu primeiro gol pela Inter apenas cinco minutos após sua entrada em campo (72'), aproveitando outro erro defensivo do Torino.

Graças a esta vitória maiúscula, a Inter está isolada no topo da tabela da Serie A, à frente do atual campeão Napoli e do Como, que venceram por 2 a 0 o Sassuolo no sábado e a Lazio no domingo, respectivamente.

