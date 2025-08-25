Topo

Intel alerta para riscos a negócios e acionistas com participação do governo dos EUA na empresa

25/08/2025 16h03

A Intel alertou que a participação do governo dos Estados Unidos na empresa envolve riscos que podem afetar seus negócios, finanças e resultados operacionais. Segundo a companhia, a "participação acionária significativa do governo dos EUA na companhia pode sujeitar a companhia e seus acionistas a uma série adicional de riscos e incertezas", qualquer um dos quais "poderia ter um efeito material adverso nos negócios, na condição financeira e nos resultados operacionais da Companhia ou impactar adversamente os interesses de nossos outros acionistas".

Entre os riscos, a Intel alerta para impactos legais e regulatórios. "As transações estão sujeitas a riscos de mudanças em leis, regulamentos ou suas interpretações, bem como mudanças na administração federal e nas prioridades do Congresso", e que desafios legais, decisões administrativas, litígios por outras partes do governo dos EUA ou desenvolvimentos geopolíticos poderiam prejudicar materialmente o financiamento, alterar obrigações sob o DFA acordo de financiamento via governo ou Secure Enclave, ou afetar negativamente as transações e os benefícios que a Companhia espera receber.

O comunicado ainda destaca efeitos para acionistas e operações internacionais. As transações são "dilutivas para acionistas existentes" e a "posição acionária do governo dos EUA reduz os direitos de voto e de governança dos acionistas e pode limitar potenciais transações futuras que poderiam ser benéficas para acionistas". Além disso, os negócios internacionais da companhia podem ser impactados adversamente pelo governo dos EUA ser um acionista significativo".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump anunciou na última sexta-feira um acordo que torna o governo proprietário de 10% da Intel. A companhia afirma que "é difícil prever todas as potenciais consequências", incluindo possíveis reações negativas de investidores, funcionários e parceiros comerciais.

