Topo

Economia

Pagamentos do INSS de agosto começam hoje; veja cronograma de depósitos

Aposentadoria, INSS, beneficiário, BPC - Reprodução/Jornal do Concurso
Aposentadoria, INSS, beneficiário, BPC Imagem: Reprodução/Jornal do Concurso
do UOL

Colaboração para o UOL

25/08/2025 04h30

Os pagamentos dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes ao mês de agosto começam nesta segunda-feira (25). Os repasses seguirão a ordem do número final do benefício (sem considerar o dígito que aparece após o traço), mantendo o sistema já adotado para garantir maior organização e regularidade no processo.

O que aconteceu

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores liberados entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já aqueles com rendimentos acima do piso nacional terão os créditos efetuados entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS realiza mensalmente mais de 40 milhões de pagamentos. Desse total, cerca de 28,2 milhões vão para beneficiários que recebem até o salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a quem recebe valores superiores.

Para consultar a data correta do repasse, é necessário verificar o penúltimo dígito do número do benefício, sem levar em conta o verificador. Informações adicionais podem ser acessadas pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, utilizando CPF e senha vinculados ao Gov.br.

Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento automático todos os dias e suporte humano em horário comercial.

Também é possível consultar o extrato de pagamento, revisar dados cadastrais e acessar outros serviços diretamente pelo Meu INSS, por meio da ferramenta de busca disponível na plataforma.

Calendário de pagamentos do INSS -- até um salário mínimo

  • Final 1: 25 de agosto
  • Final 2: 26 de agosto
  • Final 3: 27 de agosto
  • Final 4: 28 de agosto
  • Final 5: 29 de agosto
  • Final 6: 1º de setembro
  • Final 7: 2 de setembro
  • Final 8: 3 de setembro
  • Final 9: 4 de setembro
  • Final 0: 5 de setembro

Calendário de pagamentos do INSS -- acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 1º de setembro
  • Finais 2 e 7: 2 de setembro
  • Finais 3 e 8: 3 de setembro
  • Finais 4 e 9: 4 de setembro
  • Finais 5 e 0: 5 de setembro

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Economia

Salário mínimo 2025: veja valor que deve ser pago aos trabalhadores

Pagamentos do INSS de agosto começam hoje; veja cronograma de depósitos

Bolsa Família 2025: veja calendário completo de pagamentos em setembro

Governo lista alimentos tarifados por EUA que serão comprados sem licitação

Após tarifaço, serviços postais da Europa param de enviar produtos aos EUA

PGE, Sefaz-SP, MP-BA, Unicamp e outros órgãos: concursos têm 14,4 mil vagas

Quais empresas são as campeãs do pagamento de dividendos do 2º trimestre?

Podcast do UOL revela abusos sexuais de professor em colégios de elite

Banco do Brasil tem sofrido ataque de bolsonaristas, diz Haddad

A 'ingerência' dos EUA no Brasil 'tem a ver' com terras raras, diz Haddad

Tarifaço pode ser 'autodestrutivo' para os EUA, diz economista de Harvard