Pagamentos do INSS de agosto começam hoje; veja cronograma de depósitos

Os pagamentos dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes ao mês de agosto começam nesta segunda-feira (25). Os repasses seguirão a ordem do número final do benefício (sem considerar o dígito que aparece após o traço), mantendo o sistema já adotado para garantir maior organização e regularidade no processo.

O que aconteceu

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores liberados entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já aqueles com rendimentos acima do piso nacional terão os créditos efetuados entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS realiza mensalmente mais de 40 milhões de pagamentos. Desse total, cerca de 28,2 milhões vão para beneficiários que recebem até o salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a quem recebe valores superiores.

Para consultar a data correta do repasse, é necessário verificar o penúltimo dígito do número do benefício, sem levar em conta o verificador. Informações adicionais podem ser acessadas pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, utilizando CPF e senha vinculados ao Gov.br.

Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento automático todos os dias e suporte humano em horário comercial.

Também é possível consultar o extrato de pagamento, revisar dados cadastrais e acessar outros serviços diretamente pelo Meu INSS, por meio da ferramenta de busca disponível na plataforma.

Calendário de pagamentos do INSS -- até um salário mínimo

Final 1: 25 de agosto

Final 2: 26 de agosto

Final 3: 27 de agosto

Final 4: 28 de agosto

Final 5: 29 de agosto

Final 6: 1º de setembro

Final 7: 2 de setembro

Final 8: 3 de setembro

Final 9: 4 de setembro

Final 0: 5 de setembro

Calendário de pagamentos do INSS -- acima de um salário mínimo