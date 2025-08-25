Influencer Gato Preto vira réu por violência doméstica contra Bia Miranda

O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou denúncia oferecida pelo Ministério Público e tornou réu o influenciador Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto, por agredir sua namorada, a também influenciadora Anna Beatryz Ferracini Ribeiro, a Bia Miranda.

O que aconteceu

Gato Preto vai responder pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. Vítima sofreu lesões em diferentes partes do corpo, destacou em sua decisão o juiz da 2º Vara Criminal de Barueri, Fabio Calheiros do Nascimento.

Bia foi agredida por Gato Preto em um hotel. O crime aconteceu no dia 11 de junho, em Barueri, na Grande São Paulo, onde o casal estava hospedados para participar de um evento.

Vítima disse que levou um soco no rosto e chutes nas costelas. As agressões ocorreram após uma discussão motivada por ciúmes. Antes da violência, os dois haviam consumido bebida alcoólica, de acordo com a denúncia.

Gato Preto nega que tenha violentado Bia. Ele alega que foi a namorada quem o agrediu com um soco no rosto. Em depoimento, o influenciador disse que, após ter sido supostamente atacado por Bia, ele "somente" reagiu para se defender.

Bia sofreu lesões na cervical, no rosto, na perna, na mão e nos glúteos. A informação consta em laudo do IML (Instituto Médico Legal).

Funcionários do hotel presenciaram parte da briga. Eles também prestaram depoimentos, que serviram para embasar a denúncia contra o influenciador, agora réu.

Casal tem uma filha de 4 meses. Eles vivem uma relação conturbada. Já protagonizaram diversas idas e vindas, e viveram um término relâmpago na semana passada, após se envolverem em um acidente de trânsito em São Paulo. Na ocasião, Bia anunciou o término, mas os dois voltaram a aparecer juntos nas redes sociais.

Denúncia de violência doméstica continua, mesmo após relação ser reatada. Na legislação brasileira, esse tipo de crime gera uma ação penal pública incondicionada, ou seja, que não depende necessariamente do desejo da vítima para ter continuidade, pois, neste caso, o Ministério Público possui autonomia para atuar.

O UOL não conseguiu contato com a defesa de Gato Preto. Anteriormente, os advogados do influenciador disseram que ele provaria sua inocência. Já a defesa de Bia disse que cabe à Justiça investigar os fatos por ela denunciados.

Gato Preto se envolveu em acidente na semana passada

Na última quarta-feira (20), Gato Preto se envolveu em um acidente ao dirigir um Porsche 911. No conversível, avaliado em R$ 1,5 milhão, também estava Bia Miranda. O influenciador foi preso e liberado após prestar depoimento.

Veículo passou no sinal vermelho e bateu em um HB20 na avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. O carro também atingiu um semáforo. Imagens de câmera de segurança mostram o momento da infração. O veículo de luxo ficou destruído.

Passageiro do HB20, filho do dono do veículo, sofreu fratura na mandíbula. A vítima foi socorrida. A polícia foi chamada para realizar o teste do bafômetro, mas Gato Preto não foi encontrado no local.

Dono do HB20, Edilson Maiorano contou ao Fantástico que seu filho está com crise de ansiedade. "Eu não [estou machucado]. Só estou dolorido. Bati a mão no painel. O airbag segurou bastante. Meu filho teve uma trinca no maxilar, está com o rosto inchado, machucou a mão e está apresentando crise de ansiedade. Depois do acidente, ele ficou pior."

Horas após o acidente, Gato Preto foi preso por omissão de socorro. Na ocasião, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Bia Miranda alegou que foi embora do local do acidente porque uma multidão estava se formando ao redor dos carros. "Eu não sabia se era para ficar lá, entrar no carro e ir embora, então eu só fui junto".

Antes do acidente, Gato Preto e Bia Miranda estavam em uma festa com bebidas alcoólicas. Vídeos publicados durante a madrugada daquele dia mostram ambos na festa.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.