Topo

Notícias

Índice de Xangai atinge nova máxima da década

25/08/2025 06h56

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong subiram nesta segunda-feira, lideradas pelos setores de terras raras e imobiliário, ampliando os ganhos recentes uma vez que a liquidez abundante continuou a alimentar as altas.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 1,51%, chegando ao maior patamar desde agosto de 2015. Isso leva seus ganhos desde as mínimas de abril a mais de 25%.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 2,08%, superando o pico intradiário anterior registrado em outubro e atingindo o nível mais alto desde julho de 2022.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,94%.

Em um sinal do crescente entusiasmo do mercado, o volume de negócios nas bolsas de Xangai e Shenzhen ultrapassou 3 trilhões de iuanes, marcando o segundo maior nível já registrado desde 8 de outubro, quando o pacote de estímulo de Pequim desencadeou um rali em todo o mercado.

Liderando os ganhos nesta segunda-feira, o setor imobiliário saltou 5%, já que Xangai se tornou a mais recente cidade chinesa a relaxar as restrições à compra de casas. A incorporadora China Vanke subiu até o limite diário de 10%.

O setor de terras raras avançou 6,5%, atingindo seu nível mais alto desde o final de 2021, após o anúncio feito por Pequim na sexta-feira de novas medidas para reforçar o controle sobre a oferta.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,41%, a 42.807 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,94%, a 25.829 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,51%, a 3.883 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 2,08%, a 4.469 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,30%, a 3.209 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 2,16%, a 24.277 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,08%, a 4.256 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,06%, a 8.972 pontos.

((Reportagem de Jiaxing Li in Hong Kong))

