Immobile sofre lesão na coxa e desfalcará o Bologna por 2 meses

25/08/2025 13h33

O retorno à Serie A de Ciro Immobile não está sendo fácil: o atacante italiano se lesionou na primeira rodada e vai desfalcar o Bologna por oito semanas, anunciou o clube nesta segunda-feira (25).

Immobile, maior artilheiro da história do Campeonato Italiano em uma temporada (2019/2020), ao lado do argentino Gonzalo Higuaín, com 36 gols, teve que ser substituído no primeiro tempo da derrota do Bologna diante da Roma (1 a 0), no último sábado.

O clube informou que o atacante sentiu o "músculo femoral da coxa direita, uma lesão que requer um tempo de repouso de cerca de oito semanas".

Immobile, de 35 anos, jogou pelo Besiktas na temporada passada, marcando 15 gols em 31 jogos.

Revelado pela Juventus e com passagens por vários clubes da Itália, além de Borussia Dortmund (2014-2015) e Sevilla (2015-2016), o experiente atacante viveu a melhor fase de sua carreira jogando pela Lazio (2016-2024), com a qual marcou 207 gols em 340 jogos.

Immobile, que já foi artilheiro da Série A quatro vezes, conquistou a Eurocopa com a seleção da Itália em 2021.

