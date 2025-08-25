Ibovespa tem alta modesta em pregão com ajustes e cena corporativa sob holofote

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com uma alta modesta nesta segunda-feira, marcada pela disparada de GPA, após a família Coelho Diniz ampliar a fatia no varejista e pedir mudanças no conselho, bem como desempenho forte de Eneva, com a perspectiva de leilões de capacidade de energia, enquanto Rumo figurou na ponta negativa com incertezas sobre tarifas de frete na segunda metade do ano.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa terminou com variação positiva de 0,16%, a 138.192,26 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 137.970,63 pontos na mínima e 138.890,17 pontos na máxima do dia. O volume financeiro somava R$13,4 bilhões antes dos ajustes finais do pregão.