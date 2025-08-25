Ibovespa avança puxado por Vale, com GPA em destaque

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta segunda-feira, com Vale subindo 1% na esteira da alta dos futuros do minério de ferro na China, enquanto GPA disparou quase 7% na abertura após a família Coelho Diniz elevar a fatia na empresa e pedir eleição de novo conselho de administração.

Às 10h12, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,52%, a 138.678,81 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, ganhava 0,37%.

(Por Paula Arend Laier)