'Piada', diz homem que postou ameaça a delegado que investiga Bolsonaro

Empresário que postou sobre a eventual morte do delegado Fabio Shor, da Polícia Federal, responsável pelas principais investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse à PF que foi uma "piada em paralelo ao Velho Oeste".

O que aconteceu

Sérgio Fischer foi ouvido em inquérito sobre ameaças a delegados que atuaram em investigações contra bolsonaristas. Ele postou em seu perfil no X a frase "Procura-se....'vivo ou morto'?", ao comentar em 14 de julho do ano passado uma foto do delegado Fabio Shor que havia sido compartilhada nas redes sociais pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES).

Fischer afirmou que tudo não passou de uma "piada" em tom "jocoso". Ele deu o depoimento na Polícia Federal em 6 de novembro do ano passado. O empresário é aposentado pelo INSS e possui uma empresa de consultoria em engenharia.

O UOL conseguiu acesso ao depoimento, que está em inquérito sob sigilo. Shor é responsável pela investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. Ele também conduziu as apurações sobre supostas fraudes no cartão de vacinação do ex-presidente e sobre o suposto desvio de dinheiro de joias recebidas como presente por Bolsonaro quando ele estava na Presidência da República.

Empresário e sua defesa foram procurados, mas não comentaram. A reportagem entrou em contato com os números disponíveis no processo, mas ainda não obteve retorno. O espaço está aberto.

Fischer negou ter qualquer relação com o senador Marcos do Val. Ele disse que p comentário estava "triplamente identificado como jocoso". À PF, ele negou participar de campanha para intimidar o delegado e minimizou o peso de sua postagem. Segundo ele, a frase "jamais teve o intuito de denegrir a imagem do delegado ou fomentar perseguição contra a sua pessoa".

QUE o comentário feito pelo declarante na publicação do senador se deu em forma jocosa, em razão da própria edição da imagem contendo o termo 'procura-se'; que o comentário feito pelo declarante está triplamente identificado como jocoso, pois; é precedido de ... (reticências), está entre aspas e com sinal de interrogação ao final, mostrando tratar-se de uma piada, em paralelo ao Velho Oeste, como forma inclusive de questionar a legitimidade daquela publicação.

Trecho do depoimento de Sérgio Fischer à Polícia Federal

Usuário questionou se Fischer estaria perseguindo o delegado. Em seu depoimento, ele ironizou a pergunta e disse que, pelo que se recorda, o assunto teria acabado ali, naquela postagem. "O declarante, em resposta a esse comentário, manifestou-se no sentido de que a incapacidade de compreender ironias nos faz carinhosamente chamar esse tipo de pessoa de jumentos", aponta a PF na transcrição da oitiva.

QUE o declarante discorda totalmente de que uma simples ironia possa fomentar a prática de violência contra o delegado Federal; que não fez qualquer publicação, mas apenas um comentário irônico; que jamais teve o intuito de dencgrir a imagem do delegado ou fomentar perseguição contra a sua pessoa; que o comentário, e não publicação, não tinha o viés de ampliar qualquer ato de exposição ou intimidação contra o delegado federal.

Sérgio Fischer, em depoimento à Polícia Federal

A PF mais quatro pessoas que fizeram postagens ou compartilharam informações pessoais do delegado Shor nas redes. Assim como Fischer, todas negaram envolvimento em uma campanha de difamação e minimizaram o teor de suas publicações. Entre os ouvidos, estão a esposa do ex-deputado preso Daniel Silveira, Paola Silva Daniel, e a ex-esposa do blogueiro Oswaldo Eustáquio, Sandra Mara Volf Pedro Eustáquio.

À PF, ela disse que pediu divórcio do blogueiro porque teria priorizado a "luta político-ideológica". Ela reclama de ele ter deixado a família de lado. Segundo ela, ele a proibiu de voltar com os filhos da Espanha e seria o responsável por criar e fazer postagens no perfil de uma das filhas do casal, de 16 anos de idade, que a CNH de Shor foi compartilhada.

Que no decorrer dos meses, a declarante percebeu que as questões poilítico-ideologicas não tinham melhorado; que pelo contrário elas haviam piorado; que sua intenção era que eles focassem em cuidar de sua família, mas Oswaldo Eustáquio Neto continuava engajado com as questões políticas, deixando a declarante e os filhos de lado.

Sandra Mara Volf Pedro Eustáquio, ex-esposa de Oswaldo Eustáquio, em depoimento à PF

Ameaças além das redes

Boneco foi colocado em veículo de delegado da PF que investiga Bolsonaro Imagem: Reprodução

Como revelou o UOL, Shor relatou ameaças uma semana após indiciar Bolsonaro no inquérito das joias. Esse relato foi um dos elementos que levou a PF a investigar as suspeitas de obstrução de investigação, incitação ao crime e corrupção de menores.

Um dos principais articuladores das ameaças, segundo a PF, seria o blogueiro Allan dos Santos. Foragido nos EUA, ele lançou no ano passado uma campanha nas redes para expor e atacar os delegados da PF envolvidos nas investigações contra bolsonaristas.

Grupo teria se organizado em várias frentes, segundo a PF. Inquérito identificou que houve uma tentativa de acesso em massa a dados de Shor e de outras autoridades, como o próprio ministro do STF Alexandre de Moraes. A exposição dos agentes teve ainda ameaças veladas na porta de casa, coação virtual e vazamento de fotos —incluindo de crianças— e até tentativa de suborno a uma delegada da PF.

Investigação expõe como grupos bolsonaristas já atuavam contra autoridades antes mesmo da ida de Eduardo Bolsonaro aos EUA. A PF já vinha monitorando o modus operandi desse grupo.

Com a ida de Eduardo para os Estados Unidos, o movimento teria se intensificado. O filho do ex-presidente Bolsonaro e o empresário Paulo Figueiredo mantêm contato com autoridades dos EUA para articular sanções a autoridades brasileiras, como o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A atuação levou a PF a indiciar Jair e Eduardo Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O caso agora está sob análise da PGR (Procuradoria-Geral da República).