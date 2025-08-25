Topo

Homem confessa participação na morte de três mulheres em praia da Bahia

Alexsandra, Maria Helena e Mariana foram achadas mortas na Bahia Imagem: Reprodução/Facebook
Do UOL, em São Paulo

25/08/2025 13h41Atualizada em 25/08/2025 13h45

Um homem confessou hoje a participação na morte das três mulheres encontradas em 16 de agosto na Praia dos Milionários, em Ilheus.

O que aconteceu

O homem confessou a participação no assassinato das mulheres em uma audiência de custódia no Fórum de Ilhéus após ter sido detido por outro crime, segundo a TV Bahia. O nome do preso ainda não foi divulgado e não há informações sobre a motivação do crime.

As vítimas Alexsandra Oliveira Suzart, Maria Helena do Nascimento Bastos e Mariana Bastos da Silva, foram vistas pela última vez em 15 de agosto enquanto passeavam com um cachorro na Praia dos Milionários. Como não retornaram, amigos e familiares iniciaram buscas, e os corpos foram encontrados no dia seguinte em uma área de vegetação próxima à praia.

Ontem a polícia identificou três suspeitos de envolvimento nas mortes das mulheres, porém eles ainda não foram localizados. Segundo a polícia, as investigações continuam para confirmar a autoria do crime e a motivação.

Caso é investigado como triplo homicídio. Os corpos das mulheres tinham ferimentos decorrentes de facadas na região do pescoço, com padrão semelhante.

Polícia acredita que suspeitos podem ter usado imóveis da região como rota de fuga. O local do crime fica próximo da rodovia estadual BA-001, por onde os suspeitos podem ter fugido.

Material genético das vítimas foi coletado para exames periciais. Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais da região foram usadas na investigação, mas muitos trechos têm pontos cegos, o que dificulta a identificação dos envolvidos no crime.

