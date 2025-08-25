Helder Barbalho, sobre COP30: preços de hospedagem estão chegando em 'patamar razoável'

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), disse nesta segunda-feira, 25, que a necessidade de controle de preços de hospedagem em Belém para a Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP30) ainda é um desafio, mas que os valores estão chegando em "patamar razoável". Para o emedebista, o momento atual é de sensível diálogo com a iniciativa privada.

Atualmente, há uma crise com o setor hoteleiro da região que escalou com a pressão de países para tirar o evento ambiental da capital do Pará. O motivo é a dificuldade de encontrar acomodações a preços acessíveis, o que preocupa especialmente as nações mais pobres.

"Os preços de hospedagem ainda significam um desafio, porém com medidas assertivas com Defensoria Pública, Ministério Público, Procon, órgãos de controle e fiscalização, esses preços estão chegando dentro do patamar razoável para alta estação", disse Barbalho. "É lei da oferta e da procura. Nós aumentamos a oferta e os preços passam a ajustar."

O governador salientou que são 47 nações já confirmadas no evento.