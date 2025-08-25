'Há margem para PGR ser mais dura com Eduardo', diz Raquel Landim

Há margem para a PGR (Procuradoria-Geral da República) adotar uma postura mais dura em relação a Eduardo Bolsonaro, avaliou Raquel Landim, colunista do UOL News, ao analisar provas apresentadas pela Polícia Federal. Segundo ela, as mensagens analisadas mostram envolvimento ativo de Eduardo Bolsonaro, mas apenas consentimento e cautela por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Esse cenário pode influenciar o posicionamento do procurador-geral Paulo Gonet. No contexto recente, a PGR pediu a condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, mas não solicitou sua prisão preventiva imediata. A decisão manteve uma linha de cautela em casos anteriores, como quando Alexandre de Moraes arquivou pedido de prisão preventiva após manifestação contrária da PGR.

Talvez o que eu vou dizer aqui parece um pouco estranho, mas se você olha as mensagens estritamente, observa ali com calma o que foi falado, o que foi dito, você percebe que Jair Bolsonaro foi muito cuidadoso. Você tem o tempo todo Eduardo Bolsonaro falando, e expressando, e ironizando, e xingando Tarcísio de Freitas, e falando com o pai de tudo que ele está fazendo lá nos Estados Unidos, todo o lobby junto ao governo Trump, que muitas vezes prejudica o Brasil... Mas você não tem as respostas de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro responde com áudios que a Polícia Federal não conseguiu recuperar. Jair Bolsonaro diz a ele: 'Me liga'. E aí tem registros de ligações entre os dois que a Polícia Federal também não consegue ouvir.

Raquel Landim, colunista

Então, você tem ali, o que você tem contra Bolsonaro em si é um... No máximo, um consentimento. Você não tem Bolsonaro ativamente. (Há) em poucos registros, poucos momentos, [Jair] endossando aquilo que o Eduardo está fazendo. Você tem ele muito ouvindo o filho, dizendo aquelas barbaridades, palavrões ali para o pai, mas Jair Bolsonaro é muito cauteloso. Então, toda aquela peça, e eu li todo o relatório da Polícia Federal, ela é muito complicada para Eduardo Bolsonaro. Ali fica muito claro e evidente todo o esforço que ele está fazendo para interferir na ação penal do pai. Mas, para Bolsonaro, no estrito sentido da prova... Ela não muda tanto a situação dele.

Raquel Landim, colunista

Raquel também aponta que a atuação da PGR pode ser diferente para cada investigado. "Então, assim, tem margem para Paulo Gonet ser mais incisivo contra Eduardo Bolsonaro, que está lá fazendo um grande estrago nos Estados Unidos, inclusive aplicando medidas contra o ministro Alexandre de Moraes. E pegar um pouco mais leve, digamos assim, com Jair Bolsonaro, que já está em prisão domiciliar, o julgamento já está aí, um julgamento por um outro motivo, vamos ressaltar que são inquéritos diferentes, ações penais diferentes."

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.