FIEMG propõe que governo tome medidas antidumping contra tarifaço de Trump

Medidas antidumping nos setores já protocolados precisam ser implementadas para proteger a indústria nacional, defendeu Flávio Roscoe, presidente da FIEMG Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), em entrevista ao Mercado Aberto.

Segundo Roscoe, essas ações são fundamentais diante das tarifas impostas pelos Estados Unidos e do dumping chinês, que ameaçam a sobrevivência das empresas brasileiras, sobretudo nos setores de aço e alumínio.

A nossa proposta é que o governo implemente aqueles dumpings que foram protocolados. Lembrando que o mecanismo de dumping é previsto pela OMC (Organização Mundial de Comércio). O governo concedeu o primeiro direito provisório este ano para a Braskem. É fundamental a retomada, e parabenizamos o governo por essa iniciativa. Esperamos que em outros segmentos o mesmo ocorra. Lembrando que a prática de dumping diz, na verdade, a tomada do mercado. O país vende muito abaixo do preço de custo, destrói as empresas produtoras locais e depois aumenta o preço. Ele domina o mercado utilizando a força econômica de parte da sua indústria e passa a monopolizar aquele mercado durante décadas.

Flávio Roscoe, presidente da FIEMG

O dumping é proibido e coibido no mercado internacional e o Brasil precisa de utilizar os mecanismos anti-dumping.

Flávio Roscoe, presidente da FIEMG

Roscoe afirmou que o problema foi agravado pelas tarifas e destacou a prática chinesa.

A China tem um excedente de capacidade produtiva e fez isso de maneira artificial em vários segmentos industriais há mais de 20 anos. Ela concentra hoje mais de 50% da indústria mundial. Com as tarifas, houve desvios e rupturas em várias cadeias produtivas. O dumping aumentou. É fundamental que o governo implemente os direitos que estão sendo requisitados. O processo é técnico, os dados da empresa e do país exportador são analisados. Se houver dumping, a decisão de implementar é política. Pedimos que nos segmentos onde for detectado dumping, o governo aplique as medidas o mais rápido possível.

Flávio Roscoe, presidente da FIEMG

O dumping é calculado quanto o país está subsidiando ilegalmente as exportações e é definido um valor para cada país ou empresa. Ele é um instrumento técnico e não pode ser confundido com fechamento de mercado. Apenas a política de dumping será penalizada, porque é uma prática desleal. Não estamos fechando o Brasil, mas protegendo a indústria e a sociedade dos ataques ilegais. Flávio Roscoe, presidente da FIEMG

Temos segmentos que a China exporta para países similares ao Brasil a sete dólares o quilo de um produto, mas vende para o Brasil a menos de dois dólares. Nos últimos três anos, o preço caiu de cinco para dois. Ela quer tomar o mercado brasileiro a qualquer custo porque aqui tem fabricação local. Depois de destruída a fabricação local, ela vai vender a sete dólares.

Flávio Roscoe, presidente da FIEMG

