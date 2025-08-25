Topo

Governo de SP afasta mais 6 auditores fiscais após caso Ultrafarma e Fast

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante formatura das polícias em São Paulo Imagem: Pablo Jacob/Governo de São Paulo
Do UOL, em São Paulo

25/08/2025 19h15Atualizada em 25/08/2025 19h38

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo anunciou hoje que afastou mais seis auditores fiscais. A decisão ocorre dias após o auditor Artur Gomes da Silva Neto ser preso suspeito de liderar um esquema de fraudes bilionárias na pasta envolvendo varejistas como a Ultrafarma e a Fast Shop.

O que aconteceu

Afastamento ocorreu após a secretaria instaurar sete processos administrativos disciplinares. Do total, seis funcionários foram afastados. Os nomes deles não foram divulgados. Artur foi exonerado do cargo na quinta-feira (21).

Governo diz que medida é "resposta às apurações preliminares da pasta" referente à Operação Ícaro. A ação do MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo, que prendeu Artur e outros empresários, apura irregularidades no ressarcimento de crédito tributário —quando o contribuinte tem o direito a ser ressarcido ou compensado por um valor pago ao Fisco.

Secretaria afirma que vai abrir mais 20 investigações preliminares para analisar a evolução patrimonial e verificar indícios de irregularidades. Eles não divulgaram se os alvos das apurações são outros auditores fiscais da pasta.

