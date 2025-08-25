Topo

Notícias

Governo anuncia R$12 bilhões em crédito para compras de máquinas e equipamentos

25/08/2025 19h26

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou nesta segunda-feira o direcionamento de R$12 bilhões em crédito para financiar a compra de máquinas e equipamentos para inovação na indústria.

Em evento no Palácio do Planalto, Alckmin disse que as taxas de juros serão de 7,5% a 8% ao ano, mais o spread bancário, bem abaixo dos 15% ao ano da taxa Selic.

Do volume disponibilizado, R$10 bilhões serão operacionalizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e R$2 bilhões, pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

“É para bens de capital, então, máquinas, equipamentos que vão fazer com que a indústria ganhe competitividade, reduza custos, para modernizar o parque industrial brasileiro”, disse.

De acordo com o BNDES, serão objeto da iniciativa investimentos em incorporação de tecnologias em robótica, inteligência artificial, computação na nuvem e comunicação máquina a máquina, entre outros.

(Por Bernardo Caram)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Wall Street cai, de olho nos resultados da Nvidia

Governo convoca 501 médicos especialistas para atender em áreas vulneráveis

Governo anuncia R$12 bilhões em crédito para compras de máquinas e equipamentos

Lee, da Coreia do Sul, propõe reunião entre Trump e Kim da Coreia do Norte ainda neste ano

Caso Ultrafarma: Fazenda afasta mais 6 fiscais sob suspeita de ligação com propinas de R$ 1 bi

Juiz manda dar uma BMW a vítima de sequestro como 'reparação de danos materiais'

Governo de SP afasta mais 6 auditores fiscais após caso Ultrafarma e Fast

Quando o frio acaba em São Paulo? Confira a previsão para a semana

'Prisão preventiva de Bolsonaro reforça fala de perseguição', diz professor

Lil Nas X é acusado de vagar nu por Los Angeles

STF abrirá credenciamento para público assistir a julgamento de Bolsonaro