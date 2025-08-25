Governo anuncia R$12 bilhões em crédito para compras de máquinas e equipamentos

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou nesta segunda-feira o direcionamento de R$12 bilhões em crédito para financiar a compra de máquinas e equipamentos para inovação na indústria.

Em evento no Palácio do Planalto, Alckmin disse que as taxas de juros serão de 7,5% a 8% ao ano, mais o spread bancário, bem abaixo dos 15% ao ano da taxa Selic.

Do volume disponibilizado, R$10 bilhões serão operacionalizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e R$2 bilhões, pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

“É para bens de capital, então, máquinas, equipamentos que vão fazer com que a indústria ganhe competitividade, reduza custos, para modernizar o parque industrial brasileiro”, disse.

De acordo com o BNDES, serão objeto da iniciativa investimentos em incorporação de tecnologias em robótica, inteligência artificial, computação na nuvem e comunicação máquina a máquina, entre outros.

