Genial/Quaest: 55% consideram prisão de Bolsonaro justa; 39% injusta

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que a maioria dos entrevistados considera justa a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que a pesquisa perguntou

A prisão domiciliar de Bolsonaro é justa ou injusta?

Justa (55%)

Injusta (39%)

Não sabe/Não respondeu (6%)

Por que você acha que Bolsonaro participou da chamada de vídeo? A exibição do vídeo em ato bolsonarista descumpriu as medidas cautelares determinadas por Alexandre de Moraes e motivou o pedido de prisão.

Bolsonaro queria provocar Alexandre de Moraes, e fez isso de propósito (57%)

Bolsonaro não compreendeu bem as regras impostas por Alexandre de Moraes e errou (30%)

Não sabe/não respondeu (13%)

O ex-presidente Bolsonaro participou do plano da tentativa de golpe?

Sim (52%)

Não (36%)

Não sabe/não respondeu (10%)

Não houve tentativa de golpe (2%)

Você sabia que Bolsonaro está em prisão domiciliar?

Já sabia (84%)

Ficou sabendo agora (16%)

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre 13 e 17 de agosto.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.