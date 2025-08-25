Gato Preto já tinha cometido outras infrações antes de bater Porsche em SP
Samuel SantAnna da Costa, influenciador digital conhecido como Gato Preto, já havia cometido outras infrações antes do acidente com o Porsche, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste de São Paulo, na última quarta-feira, dia 20. O influenciador invadiu um sinal vermelho e atingiu outro veículo.
Imagens de uma empresa particular obtidas pelo Fantástico, da TV Globo, mostram que ele havia ultrapassado outros sinais vermelhos na mesma data. A defesa dele afirma que presta apoio às vítimas da batida.
Os dois carros usados pelo influencer e exibidos em suas redes sociais, que não estão em seu nome, receberam 24 multas entre junho e julho, de acordo com apuração do Fantástico.
Uma das multas seria por manobra perigosa, que prevê suspensão da carteira de motorista e apreensão do veículo, o que não ocorreu por não ter sido flagrante. Outra, por excesso de velocidade, em que o carro transitou a 130 km/hora na Avenida Educador Paulo Freire (zona leste da capital paulista), onde o limite máximo é de 50km/hora.
Ainda segundo a reportagem da TV Globo, Samuel SantAnna também é investigado por agressão contra mulheres, exploração de jogos de azar, publicidade enganosa, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
No último mês, a Polícia Civil cumpriu mandato de busca e apreensão na casa de Gato Preto e de sua ex-namorada, a também influencer Bia Miranda, devido à divulgação de plataformas ilícitas de jogos de azar como o "Tigrinho".
Uma jovem também acusou os dois por agressão. Imagens mostram ela sendo agredida e Gato Preto pisando na mulher, que posteriormente chega a ficar desacordada.
A própria Bia Miranda gravou vídeos falando estar com medo de Gato Preto. Um amigo da influenciadora diz ter visto ela sendo agredida pelo então namorado duas vezes e relata ter sido ameaçado pelo influencer. Ele relata que registrou boletim de ocorrência do caso. O MP denunciou Samuel SantAnna por violência doméstica.
Sobre esses casos, os advogados dele dizem que trabalhavam para provar sua inocência.
Sobre o acidente com o Porsche
Imagens de gravação mostram que Gato Preto avançou em alta velocidade no sinal vermelho e colidiu contra outro veículo. Câmeras do Smart Sampa, da Prefeitura, registraram quando o Porsche avança em alta velocidade no sinal vermelho.
O passageiro do veículo atingido, um homem de 20 anos, se feriu com a colisão e precisou ser hospitalizado. Em entrevista ao Fantástico, o idoso que dirigia o veículo disse que perguntou do que Gato Preto estava rindo após o acidente e foi ameaçado: "ele disse que ia me bater'.
Ao fugir do local, o influenciar foi preso horas depois do acidente em seu apartamento. Ele estava nu e na companhia de outras duas mulheres que também estavam sem roupas.
Gato Preto se recusou a fazer o teste do bafômetro, segundo a polícia. O influenciador disse que acolheu às vítimas, mas justificou a evasão por conta da presença de pessoas que filmaram a cena.
Após ser conduzido à delegacia, o influenciador foi liberado e aguarda os resultados dos exames periciais. O carro de luxo foi apreendido e o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo, embriaguez ao volante, fuga do local e manipulação do acidente.