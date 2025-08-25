Gato Preto já tinha cometido outras infrações antes de bater Porsche em SP

Samuel SantAnna da Costa, influenciador digital conhecido como Gato Preto, já havia cometido outras infrações antes do acidente com o Porsche, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste de São Paulo, na última quarta-feira, dia 20. O influenciador invadiu um sinal vermelho e atingiu outro veículo.

Imagens de uma empresa particular obtidas pelo Fantástico, da TV Globo, mostram que ele havia ultrapassado outros sinais vermelhos na mesma data. A defesa dele afirma que presta apoio às vítimas da batida.

Os dois carros usados pelo influencer e exibidos em suas redes sociais, que não estão em seu nome, receberam 24 multas entre junho e julho, de acordo com apuração do Fantástico.

Uma das multas seria por manobra perigosa, que prevê suspensão da carteira de motorista e apreensão do veículo, o que não ocorreu por não ter sido flagrante. Outra, por excesso de velocidade, em que o carro transitou a 130 km/hora na Avenida Educador Paulo Freire (zona leste da capital paulista), onde o limite máximo é de 50km/hora.

Ainda segundo a reportagem da TV Globo, Samuel SantAnna também é investigado por agressão contra mulheres, exploração de jogos de azar, publicidade enganosa, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

No último mês, a Polícia Civil cumpriu mandato de busca e apreensão na casa de Gato Preto e de sua ex-namorada, a também influencer Bia Miranda, devido à divulgação de plataformas ilícitas de jogos de azar como o "Tigrinho".

Uma jovem também acusou os dois por agressão. Imagens mostram ela sendo agredida e Gato Preto pisando na mulher, que posteriormente chega a ficar desacordada.

A própria Bia Miranda gravou vídeos falando estar com medo de Gato Preto. Um amigo da influenciadora diz ter visto ela sendo agredida pelo então namorado duas vezes e relata ter sido ameaçado pelo influencer. Ele relata que registrou boletim de ocorrência do caso. O MP denunciou Samuel SantAnna por violência doméstica.

Sobre esses casos, os advogados dele dizem que trabalhavam para provar sua inocência.

Sobre o acidente com o Porsche

Imagens de gravação mostram que Gato Preto avançou em alta velocidade no sinal vermelho e colidiu contra outro veículo. Câmeras do Smart Sampa, da Prefeitura, registraram quando o Porsche avança em alta velocidade no sinal vermelho.

O passageiro do veículo atingido, um homem de 20 anos, se feriu com a colisão e precisou ser hospitalizado. Em entrevista ao Fantástico, o idoso que dirigia o veículo disse que perguntou do que Gato Preto estava rindo após o acidente e foi ameaçado: "ele disse que ia me bater'.

Ao fugir do local, o influenciar foi preso horas depois do acidente em seu apartamento. Ele estava nu e na companhia de outras duas mulheres que também estavam sem roupas.

Gato Preto se recusou a fazer o teste do bafômetro, segundo a polícia. O influenciador disse que acolheu às vítimas, mas justificou a evasão por conta da presença de pessoas que filmaram a cena.

Após ser conduzido à delegacia, o influenciador foi liberado e aguarda os resultados dos exames periciais. O carro de luxo foi apreendido e o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo, embriaguez ao volante, fuga do local e manipulação do acidente.