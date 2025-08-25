Topo

Fitch reitera rating da Índia e vê perspectiva estável, com 'robusto' crescimento econômico

25/08/2025 10h38

A Fitch reiterou o rating de longo prazo em moeda estrangeira da Índia em "BBB-", com perspectiva estável. Em comunicado, a agência atribuiu a classificação ao crescimento econômico "robusto" e finanças externas "sólidas" do país asiático.

A instituição vê fortalecimento na capacidade indiana de entregar expansão econômica com estabilidade macro e uma melhora na credibilidade fiscal. Segundo a análise, esses fatores devem apoiar o avanço de indicadores como o Produto Interno Bruto (PIB) per capita e ampliam a probabilidade de uma trajetória descendente da dívida no médio prazo.

"Ainda assim, as métricas fiscais representam uma fragilidade para o crédito, com déficits, dívida e serviço da dívida elevados em comparação com os pares 'BBB'", pondera. "Métricas estruturais defasadas, incluindo indicadores de governança e PIB per capita, também limitam a classificação", acrescenta.

A Fitch projeta que o PIB da Índia crescerá 6,5% no ano fiscal encerrado em março de 2026, bem acima da média de pares no mesmo nível de rating, de 2,5%.

A agência avalia a tarifa total de 50% anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, ao país asiático como um "risco descendente moderado", embora espere que as negociações reduzam a alíquota.

