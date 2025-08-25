Topo

Finep aporta R$ 30 mi em projeto de IA generativa para setor de saúde brasileiro

São Paulo

25/08/2025 18h00

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) aprovou um aporte de R$ 30 milhões, na modalidade não reembolsável, para o desenvolvimento de um sistema de inteligência artificial (IA) generativa verticalizada para atender ao setor de saúde. O custo total do projeto é de R$ 50 milhões, e a empresa de tecnologia MV, responsável, arcará com os R$ 20 milhões restantes.

O projeto será executado em três anos e prevê o desenvolvimento de um modelo nativamente em português, com vocabulário técnico no idioma e especializado na compreensão e processamento de dados de saúde.

A base do sistema será treinada com informações e conhecimento de profissionais da área, permitindo que a IA compreenda e responda a situações clínicas, administrativas e operacionais próprias da realidade brasileira.

