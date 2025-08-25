Topo

Notícias

Financiamento de veículos no Brasil cresce 2,1% em julho ante julho de 2024, diz B3

São Paulo

25/08/2025 12h57

As vendas financiadas de veículos no Brasil totalizaram 639 mil unidades em julho deste ano, entre novos e usados, de acordo com dados da B3. O número, que inclui autos leves, pesados e motos em todo o País, representa uma alta de 2,1% na comparação com o mesmo período de 2024. Em relação a junho de 2025, aumento foi de 14,2%.

No segmento de autos leves, houve queda de 1,9% ante julho de 2024. Comparado a julho de 2025, o saldo foi 16,6% maior. Já o financiamento de motos cresceu 8,5% em relação a junho de 2025, e 17,9% em relação a julho de 2024. O número de financiamentos de veículos pesados no mês passado foi 3,6% menor do que em julho de 2024, e 11.5% superior a junho de 2025.

No acumulado do ano, até o mês de julho, as vendas de veículos financiadas somaram 4.047 mil unidades, entre novas e usadas, incluindo motos, autos leves e pesados. Esse número apresentou uma queda 0,3% em relação ao ano de 2024, o equivalente a 11 mil unidades financiadas a menos.

"O mercado apresentou um desempenho positivo em relação ao mesmo período do ano anterior, especialmente considerando a elevada base de comparação. Já na comparação com junho, o resultado é influenciado pelo maior número de dias úteis, uma vez que a média diária de financiamentos foi 0,7% inferior em julho", afirma o superintendente de relacionamento com clientes e relações institucionais na B3, Thiago Gaspar.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

'Quaest mostra que Bolsonaro está condenado politicamente', diz Landim

CNI integra missão do Brasil ao México para fortalecer relações bilaterais

Primeiro-ministro da França pedirá voto de confiança em 8 de setembro

Estação Palmeiras-Barra Funda é alvo de queixas de lotação

Áudio que denuncia corrupção em Agência na Argentina cita irmã de Milei

Musk processa Apple e OpenAI por supostas práticas anticompetitivas

Governo Lula contrata escritório de advocacia nos EUA para tentar reverter sanções de Trump

Sem provas, Eduardo associa assalto na casa de avós a Alexandre de Moraes

Diplomacia brasileira foi 'deixada de lado' na questão das tarifas, diz Tarcísio

Moraes quer extradição de ex-assessor do TSE acusado de vazamentos

Assessor de Trump afirma que EUA pode ter participações em outras empresas depois da Intel