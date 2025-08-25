Topo

Notícias

Família Coelho Diniz amplia fatia no GPA a quase 25% e pede eleição de novo conselho de administração

25/08/2025 06h33

(Reuters) - O GPA divulgou no domingo que acionistas da família Coelho Diniz pediram convocação de assembleia geral extraordinária para decidir sobre a destituição integral do conselho de administração e eleição de novos membros para o colegiado do varejista de alimentos.

De acordo com fato relevante da companhia, os acionistas explicaram que a intenção do pedido é buscar representatividade no conselho proporcional à sua atual participação acionária, "o que se dará por meio da oportuna indicação de pessoas com qualificação técnica, com reforço de competências específicas, em linha com os desafios vislumbrados para a companhia".

Em comunicado ao mercado separado, também no domingo, o GPA disse que André Luiz Coelho Diniz, Alex Sandro Coelho Diniz, Fábio Coelho Diniz, Henrique Mulford Coelho Diniz e Helton Coelho Diniz informam que suas participações, em conjunto, atingiram 24,6% do total de ações ordinárias de emissão da empresa, que é dona da rede Pão de Açúcar.

Com tal movimento, a família Coelho Diniz passa a ser o maior acionista do GPA -- posição anteriormente do francês Casino, ex-controlador da empresa, que ainda detém uma participação de 22,5% conforme informações no site de relações com investidores da empresa brasileira. Em meados de julho, os Coelho Diniz detinham 17,7% das ações do GPA.

Citando apoio unânime manifestado pelos membros do conselho de administração à convocação da AGE, o GPA disse que tomará as medidas necessárias para convocar a assembleia no prazo legal.

No fato relevante, o varejista disse que, além de incluir o pedido da família, a pauta da AGE incluirá a eleição de membro e respectivo suplente do conselho fiscal da companhia, após as renúncias apresentadas por André Francez Nassar e Diego Xavier Mendes, conforme já divulgado.

De acordo com uma fonte familiarizada com a operação, a administração do GPA entende que se trata de um movimento natural, considerando que os Coelho Diniz ampliaram sua participação, são majoritários e devem ver essa representatividade no conselho.

A mesma fonte afirmou que a administração do GPA tem uma visão positiva sobre o pedido, considerando que os Coelho Diniz já estavam no conselho, e aumentaram o percentual vendo provavelmente como a atual administração está conseguindo dar continuidade ao plano de "turnaround".

O entendimento da área executiva da empresa é que são varejistas e podem agregar ao GPA com sua visão e experiência.

"O management segue focado na entrega de resultados e na continuidade dos avanços -- estruturais e sequenciais", afirmou a fonte, acrescentando que a administração do GPA mantém o foco na entrega do planejamento estratégico vigente e comprometida com a redução da alavancagem.

(Por Paula Arend Laier, edição Michael Susin)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Genial/Quaest: 55% consideram prisão de Bolsonaro justa; 39% injusta

China intensifica uso de carvão para gerar energia apesar do avanço das fontes renováveis

Nova Zelândia suspende envios de correspondências aos Estados Unidos por tarifas de Trump

Sobrevivente de assassinato com refeição envenenada na Austrália diz estar "meio vivo"

França: projeto de orçamento que prevê corte de dois feriados mobiliza oposição

Paris convoca o embaixador dos EUA na França após críticas sobre combate ao antissemitismo

Defesa Civil de Gaza anuncia 15 mortos, incluindo 4 jornalistas, em ataque israelense contra hospital

Ele vive há 25 anos em hospital após ser baleado e sonha com casa própria

Estação Barra Funda vira 'hub dos trilhos' e recebe 3 novas linhas da CPTM

'Solitude faz bem': por que cada vez mais gente mora sozinha no Brasil?

A igreja evangélica não é Bolsonaro nem Lula, diz deputado pastor