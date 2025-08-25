Família Coelho Diniz amplia fatia no GPA a quase 25% e pede eleição de novo conselho de administração

(Reuters) - O GPA divulgou no domingo que acionistas da família Coelho Diniz pediram convocação de assembleia geral extraordinária para decidir sobre a destituição integral do conselho de administração e eleição de novos membros para o colegiado do varejista de alimentos.

De acordo com fato relevante da companhia, os acionistas explicaram que a intenção do pedido é buscar representatividade no conselho proporcional à sua atual participação acionária, "o que se dará por meio da oportuna indicação de pessoas com qualificação técnica, com reforço de competências específicas, em linha com os desafios vislumbrados para a companhia".

Em comunicado ao mercado separado, também no domingo, o GPA disse que André Luiz Coelho Diniz, Alex Sandro Coelho Diniz, Fábio Coelho Diniz, Henrique Mulford Coelho Diniz e Helton Coelho Diniz informam que suas participações, em conjunto, atingiram 24,6% do total de ações ordinárias de emissão da empresa, que é dona da rede Pão de Açúcar.

Com tal movimento, a família Coelho Diniz passa a ser o maior acionista do GPA -- posição anteriormente do francês Casino, ex-controlador da empresa, que ainda detém uma participação de 22,5% conforme informações no site de relações com investidores da empresa brasileira. Em meados de julho, os Coelho Diniz detinham 17,7% das ações do GPA.

Citando apoio unânime manifestado pelos membros do conselho de administração à convocação da AGE, o GPA disse que tomará as medidas necessárias para convocar a assembleia no prazo legal.

No fato relevante, o varejista disse que, além de incluir o pedido da família, a pauta da AGE incluirá a eleição de membro e respectivo suplente do conselho fiscal da companhia, após as renúncias apresentadas por André Francez Nassar e Diego Xavier Mendes, conforme já divulgado.

De acordo com uma fonte familiarizada com a operação, a administração do GPA entende que se trata de um movimento natural, considerando que os Coelho Diniz ampliaram sua participação, são majoritários e devem ver essa representatividade no conselho.

A mesma fonte afirmou que a administração do GPA tem uma visão positiva sobre o pedido, considerando que os Coelho Diniz já estavam no conselho, e aumentaram o percentual vendo provavelmente como a atual administração está conseguindo dar continuidade ao plano de "turnaround".

O entendimento da área executiva da empresa é que são varejistas e podem agregar ao GPA com sua visão e experiência.

"O management segue focado na entrega de resultados e na continuidade dos avanços -- estruturais e sequenciais", afirmou a fonte, acrescentando que a administração do GPA mantém o foco na entrega do planejamento estratégico vigente e comprometida com a redução da alavancagem.

(Por Paula Arend Laier, edição Michael Susin)