Ex-chefe do tráfico mexicano Ismael "El Mayo" Zambada se declara culpado de acusações nos EUA

Por Luc Cohen e Nate Raymond

NOVA YORK (Reuters) - O ex-chefe do tráfico de drogas mexicano Ismael "El Mayo" Zambada admitiu em um tribunal dos EUA, nesta segunda-feira, ter ordenado assassinatos e enviado milhões de quilos de cocaína durante suas décadas de liderança do violento cartel de Sinaloa.

Zambada, 75 anos, enfrenta uma sentença obrigatória de prisão perpétua depois de se declarar culpado em um tribunal federal no Brooklyn das acusações de que se envolveu em uma conspiração de extorsão e dirigiu um empreendimento criminoso contínuo que, segundo os promotores, foi responsável por inundar os EUA com cocaína, heroína e fentanil.

Essas acusações são decorrentes de seu papel de décadas na liderança do cartel de Sinaloa ao lado do traficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, que está cumprindo pena de prisão perpétua em uma prisão de segurança máxima no Colorado.

"Eles assassinaram brutalmente várias pessoas e inundaram nosso país com drogas", disse a procuradora-geral Pam Bondi aos repórteres. "Seu reinado de terror acabou. Ele nunca mais sairá livre novamente."

Zambada concordou em se declarar culpado depois que o Departamento de Justiça disse, neste mês, que não pediria a pena de morte para Zambada ou Rafael Caro Quintero, outro suposto chefe do tráfico mexicano septuagenário que enfrenta acusações nos EUA.

Zambada usava uma camiseta azul da prisão sobre uma camisa laranja de mangas compridas e caminhava mancando levemente ao entrar na sala de audiências do juiz distrital Brian Cogan, que estava lotada de membros da Administração de Repressão às Drogas (DEA) e de outras agências de aplicação da lei dos EUA.

Com cabelos grisalhos e uma barba cheia, ele sorriu para seus advogados de defesa antes de se declarar culpado.

Falando baixinho por meio de um intérprete de espanhol, Zambada contou uma vida de crimes que, segundo ele, começou quando plantou maconha em 1969, aos 19 anos de idade.

Ele disse que o cartel de Sinaloa, sob sua liderança, enviou mais de 1,5 milhão de quilos de cocaína, arrecadando centenas de milhões de dólares por ano. Zambada disse que o cartel subornava políticos e policiais mexicanos para proteger suas drogas, e disse que ordenava que homens armados sob seu comando assassinassem rivais.

"Muitas pessoas inocentes também morreram", disse Zambada, lendo em um ritmo acelerado uma declaração preparada em espanhol. "Peço desculpas a todos que sofreram ou foram afetados por minhas ações."

PRISÃO PERPÉTUA

Zambada foi preso em julho de 2024 ao lado de Joaquín Guzmán López, um dos filhos de Guzmán, depois que o avião em que viajavam aterrissou em uma pequena pista de pouso no Novo México.

O advogado de Zambada disse que Guzmán López sequestrou Zambada, o que foi negado pelo advogado da família Guzmán.

Guzmán López se declarou inocente das acusações de tráfico de drogas nos EUA. Os promotores dos EUA disseram que não pediriam a pena de morte para ele se fosse condenado.

Este mês, o México enviou mais de duas dúzias de suspeitos de pertencerem a cartéis para os EUA, conforme o presidente Donald Trump aumentou a pressão sobre o México para desmantelar as poderosas organizações de drogas do país. O México disse que recebeu garantias do Departamento de Justiça de que não buscaria a pena de morte para eles.

Cogan marcou a sentença de Zambada para 13 de janeiro de 2026.